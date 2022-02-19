توجيهات عاجلة من وزير التنمية بسبب موجة الطقس: عليكم توخى الحذر

جدة - نرمين السيد - وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، باستمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع فى المحافظات، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لمجابهة موجة الطقس السيئ وسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.





وأوضح وزير التنمية المحلية، فى بيان أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة ظهر اليوم السبت أشار إلى سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على محافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط وشمال سيناء والبحر الأحمر ومطروح.

وأكد أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية.

وطالب وزير التنمية المحلية، بضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية وسير المواطنين بالشوارع.

وناشد الوزير، المواطنين بأهمية توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى وذلك بالمحافظات التى تشهد نشاط رياح.

وشدد عَلِى أهمية متابعة القيادات التنفيذية بالمحافظات على مدار اليوم عمليات شفط تراكمات مياه الأمطار لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن للحفاظ عَلِى سلامة وصحة المواطنين.