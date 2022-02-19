الطقس السىء.. تجهيز معسكرات إيواء فى حالات الطوارئ بالشرقية

وقرر المحافظ، حسب بيان، الدفع بسيارات لشفط المياه المتراكمة فى الأنفاق والشوارع المنخفضة، وسرعة تشغيل بالوعات مياه الأمطار لتصريف المياه بها فى فترة وجيزة، لتعود الحياة بصورة طبيعية للمحافظة، موجها مسئولي شركة الكهرباء بضرورة التأكد من سلامة أعمدة الإنارة وعدم وجود أسلاك مكشوفة لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.
وناشد المحافظ مواطنى المحافظة، بضرورة توخى الحذر فى تلك الأجواء غير الطبيعية وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة فى الشوارع والميادين أو الجلوس أسفل الأشجار والتندات خلال فترات سقوط الأمطار وألّا يتم وضع سيارتهم أسفلها.
وشدد المحافظ على مديريات الخدمات بضرورة تجهيز فرق طوارئ للتدخل السريع فى وقت الأزمات والكوارث، ووضع خطة لإخلاء المواطنين من الأماكن المتضررة من الأمطار وتجهيز معسكرات إيواء فى حالات الطوارئ.
وكانت المحافظة قد تعرضت لموجة من الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح الشديدة، وانتشرت السحب المنخفضة والمتوسطة على كل الأنحاء، وانخفضت درجات الحرارة بصورة كبيرة، وأصيبت الحركة التجارية بالشلل التام وخلت الشوارع من المارة التزام المواطنين مساكنهم.
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