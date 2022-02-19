محافظ أسيوط: الانتهاء من تبطين الترع فى الموعد المحدد

جدة - نرمين السيد - تابع عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم السبت، مع مسؤولى الرى بالمحافظة الموقف التنفيذى لأعمال تبطين الترع ومشروعات الموارد المائية بأسيوط، وكل المستجدات الخاصة بحملات إزالة التعديات على الترع والمجارى المائية والمساهمة فى حماية نهر النيل.





جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على أراضى أملاك الدولة واسترداد حق الشعب. واستعرض المحافظ جهود مديرية الرى بأسيوط فى أعمال تبطين الترع، موجها لتكثيف حملات تطهير ورفع المخلفات من المجارى المائية والترع المستهدفة بنطاق المحافظة للارتقاء بمنظومة الرى وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه، لافتاً إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الحملات بالتنسيق بين كل الجهات المعنية فى هذا الشأن للانتهاء منه بأفضل شكل ممكن. وأشار المحافظ إلى ضرورة متابعة سير العمل بمشروعات أعمال تبطين وتأهيل الترع، وفقاً لما هو مقرر فى خطة المشروع القومى لتبطين الترع والجارى تنفيذه على أرض المحافظة للتأكيد على الانتهاء من أعمال التنفيذ فى المواعيد المحددة مسبقاً لتحسين منظومة الرى.

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