البحر الأحمر: الكشف على 271 مواطنا فى قافلة مجانية بمرسى علم

جدة - نرمين السيد - حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 271 حالة بمختلف التخصصات الطبية، فضلا عن إجراء 67 فحص معملى، وإجراء 32 أشعة وسونار، وإجراء 45 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

وأوضحت مديرية الصحة - فى بيان - أنه تنفيذا لتوجيهات وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة، والمحافظ عمرو حنفى، وتحت إشراف الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أقيمت قافلة طبية بمركز صحة الأسرة بمدينة مرسى علم لمدة يومين متتاليين.

ولفتت إلى أنه تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات، وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.