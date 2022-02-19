/680271/وزير-الدفاع-الأمريكي-نقف-إلى-جانب-حلفائنا-في-الناتو-لمواجهة-تهديدات-روسيا

أكد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، أن الجيش الروسي على استعداد لضرب أوكرانيا، حتى في الوقت الذي أعرب فيه عن أمله في أن يتراجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حافة الحرب.

دوت الخليج

وقال وزير الدفاع الأمريكي، أن بلاده ستقف إلى جانب حلفائها لدول شمال الأطلسي (الناتو) لمواجهة تهديدات روسيا.

جاء ذلك خلال تصريحات أعلامية أدلي بها خلال زيارة يجريها إلي ليتوانيا.

وزير الدفاع الأمريكي: نقف إلى جانب حلفائنا في الناتو لمواجهة تهديدات روسيا

وأكد أوستن، أن الجنود الروس يتجهون نحو مواقع مناسبة ليتمكنوا من تنفيذ الهجوم.

العالم يطالب مواطنيه بمغادرة أوكرانيا فوراً

وكانت قد تزايدات وتيرة التوتر على مستوى الأزمة الأوكرانية خاصة بعد تقرير المخابرات الأمريكية، الذي كشف عن موعد الغزو الروسي، وهو ما دفع العديد من دول العالم لمطالبة رعاياها بمغادرة أوكرانيا على الفور.

الأمر الذي أدي إلي مطالبة كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا وبريطانيا وأستراليا وكنداو النرويج والدنمارك والإمارات والسعودية والأردن وليتوانيا رعاياهم بمغادرة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن

يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه كل من روسيا وأمريكا من تخفيض عدد موظفي بعثتيهما الدبلوماسية في العاصمة الأوكرانية كييف.

وكان قد نفى الرئيس الأوكراني فلاديمير زلينيسكي، في تصريحات سابقة، التقارير المتداولة بخصوص غزو روسيا لأوكرانيا في ال16 من الشهر الجاري، وطالب الرئيس الأوكراني مروجي هذه التقارير في إشارة إلى واشنطن والدول الأوروبية، بتقديم الأدلة التي تثبت صحة كلامهم.