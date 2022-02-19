الصحة الصينية: تطعيم أكثر من 1.23 مليار مواطن بشكل كامل ضد كوفيد-19

/680266/الصحة-الصينية-تطعيم-أكثر-من-123-مليار-مواطن-بشكل-كامل-ضد-كوفيد-19

أكد المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية مي فنغ الصين،إنه تم تطعيم أكثر من 1.23 مليار مواطن في البر الرئيسي الصيني ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل كامل.

دوت الخليج

وبحسب وكالة أنباء الصين (شينخوا) والتي نقلت عن المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية قوله، في مؤتمر صحفي، إنه تم استخدام أكثر من 3.07 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في البر الرئيسي حتى يوم أمس الجمعة.

وأكد المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، أن البلد لا يزال يواجه خطر تفشي الفيروس نظرا لحالات العدوى الجماعية محلية العدوى الناتجة عن رحلات العودة واستئناف العمل بعد عطلة عيد الربيع.

وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19، حتى يوم أمس الجمعة،في البر الرئيسي الصيني ، لكل من الحالات المحلية والوافدة، إلى 107 آلاف و512 حالة، والوفيات إلى 4636 حالة وفاة، بحسب التقرير اليومي للجنة الصحة الوطنية.

الرئيس السيسي: جائحة كورونا فاجأت العالم أجمع

وكان قد القى الرئيس السيسى، كلمة له أثناء فعاليات اليوم الثانى من القمة الأوروبية-الافريقية، أمس الجمعة، قائلا: أن صباح اليوم هو صباح جميل مفعم بالأمل والسعادة، مشيدا بأهمية القمة الأوروبية-الافريقية وبجهود كل من ساهم فيها، مؤكدا على أن جائحة كورونا فاجأت العالم كله، والتحرك لها كان سريعا وإن كان أخذ بعض الوقت، مضيفا: أن "في إفريقيا نقول أن نصل أحيانا متأخرين، خير من ألا نصل".

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى ، خلال كلمته في الدورة السادسة لقمة الاتحادين الإفريقي – الأوروبي ببروكسل، عن تقديره لأختيار مصر بين دول القارة الأفريقية التى ستتلقى الدعم للحصول على التكنولوجيا الطبية المستخدمة فى تصنيع اللقاحات وغيرها من العقاقير الطبية الهامة لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية.

وأضاف: وجود الدولة المصرية اليوم هو انعكاس حقيقى للشراكة الدولية والتضامن فى المجال الصحى من تحقيقه بإيجاد وسائل فعالة لمواجهة التحديات العالمية، اذا ما توافرت الارادة السياسية اللازمة لذلك، وساد الشعور بمصيرنا المشترك".