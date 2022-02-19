/680263/في-أول-أيام-التيرم-الثاني-إحالة-مدير-مدرسة-للتحقيق-لسوء-النظافة-بقنا

أحال الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مدير مدرسة دشنا الثانوية الفندقية المشتركة وجميع المتابعين، للشؤون القانونية بديوان المديرية، وذلك نظراً لعدم جاهزية المدرسة لإستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني وتدني مستوى النظافة بالحجرات الدراسية دورات المياه، وتكدس مقاعد الطلاب دون توزيعها بالفصول وتهالك الكثير منها دون صيانتها ووجود تراكمات قمامة، وعدم إنضباط العملية التعليمية داخل المدرسة.

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جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة اليوم السبت لتفقد مدرسة دشنا الثانوية الفندقية لمتابعة سير العملية التعليمية باليوم الأول للفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢١-٢٠٢٢م ومتابعة موقف الكتب الدراسية والنظافة وانضباط المعلمين والعجز والزيادة، ضمن خطة مديرية التربية والتعليم للمتابعة الميدانية ومراجعة الاستعدادات النهائية وجاهزية المدارس والإدارات التعليمية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني.

توفير مناخ صحي وآمن في ظل جائحة كورونا

وشدد د.صبرى خالد، على توفير مناخ صحي وآمن في ظل جائحة كورونا، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ضمانا لاستمرار الدراسة في أجواء آمنة صحيا على أبنائنا من الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية، موجهاً بتشكيل وإرسال لجان علي وجه السرعة لمتابعة استعدادات المدارس ومعالجة السلبيات الموجودة.