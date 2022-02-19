النائب علاء عابد يشارك في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي..ويلتقي سفيرة الإمارات بمصر مريم الكعبي

/680259/النائب-علاء-عابد-يشارك-في-أعمال-المؤتمر-الرابع-للبرلمان-العربيويلتقي-سفيرة-الإمارات-بمصر-مريم-الكعبي

ترأس النائب علاء عابد ، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة التطرف ومكافحة الإرهاب ، وفد البرلمان العربي المشارك ، في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية،والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية، وسيناقش المؤتمر دور البرلمانيين في دعم الأمن والاستقرار في العالم العربي.

دوت الخليج

المؤتمر الرابع للبرلمان العربي

حيث إلتقي علي هامش اعمال المؤتمر، بعدد من السفراء ورؤساء البرلمانات المشاركين حيث إلتقي بمعالي سفيره دوله الامارات والساده أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بجامعه الدول العربيه ، والسفيره مريم الكعبي سفيره دوله الأمارات بجمهوريه مصر العربيه.

هذا ويشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية، وسيناقش المؤتمر دور البرلمانيين في دعم الأمن والاستقرار في العالم العربي.

ومن المقرر أن يلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة حول موضوع المؤتمر، يستعرض خلالها أبرز تطورات الوضع العربي الراهن ودور البرلمانيين في تعزيز الامن والاستقرار العربي.

كما يشارك أيضا المستشار بهاء الدين أبو شقة،وكيل مجلس الشيوخ، على رأس وفد برلماني، ويتضمن الوفد مشاركة كلا من ، النائب عبد الحى عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية و العربية و الأفريقية، والنائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع و الأمن القومى، والنائب احمد صبور وكيل لجنة الإسكان و الإدارة المحلية و النقل،و النائبة نهى فتحى أمين سر لجنة الطاقة و البيئة و القوى العاملة، في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.