بعد رده على إبراهيم عيسى.. مصطفى دوريش: «الأزهر نصر الحق..واعتذاري عن الملحد كان على عيني»

/680255/بعد-رده-على-إبراهيم-عيسى-مصطفى-دوريش-الأزهر-نصر-الحقواعتذاري-عن-الملحد-كان-على-عيني

علق الفنان مصطفى درويش على بيان شيخ الأزهر الذي صدر منذ قليل، بشأن تصريحات إبراهيم عيسى المثيرة للجدل والتي يشكك بها في الإسراء والمعراج، مؤكدا أن كلام الأزهر موقن لا تشكيك بعده.

دوت الخليج يرصد تعليق مصطفى دوريش على بيان شيخ الأزهر ضد إبراهيم عيسى

وكتب مصطفى درويش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الازهر قال كلمته ونصر الحق، ممكن مسمعش صوت معارض لو سمحتم لان احنا مرجعيتنا للازهر وانا ولا شيخ ولا حاجه انا لسه باديء انتظم في الصلاه من قريب وكان بعد مشكله حصلتلي فا قربت من ربنا».

مصطفى درويش: اعتذاري عن الفيلم جايلي في ظروف صعبة

وتابع درويش حديقته: «اعتذاري عن الفيلم جيلي في أصعب ظروف محدش عارف عنها حاجه محتاج ماديات فعلا ومحتاج شغل لاني لسه في اول الطريق فا اكيد اعتذاري عنه كان علي عيني بس ديني اهم».

مصطفى دوريش: الموضوع خد أكبر من حجمه

واختتمت دوريش حديثه: «وانا لا غلط في الاستاذ ابراهيم ولا غلط في حد انا بس اخدت قرار ادافع عن الصلاه اللي بصليها والاسلام اللي هو ديني ودين امتي، ولو كان الاستاذ غلط في اي ديانه مسيحيه او غيرها كان هيبقي نفس موقفي، انا مسلم مؤمن بكل الرسل والديانات السماويه ومقبلش حد يشكك في الكتب السماويه واسكت نقفل الموضوع ده علشان اخد اكبر من حجمه».

مصطفى درويش يعتذر عن فيلم الملحد بسبب تصريحات إبراهيم عيسى

من جانيه، قرر مصطفى درويش في بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الاعتذار عن فيلم الملحد، الذي يتولى كتابته الإعلامي إبراهيم عيسى، وذلك بسبب تصريحات المثيرة للجدل حول الدين ورجال الدين الاسلامي.

وأوضح دوريش في بيانه، قاىلا: « «واضح أن الحرب دي ممنهجة وأنا ماقبلش أبدًا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون ايه، آسف جدا وبعتذر لكل فريق العمل مش هاكمل في القرف ده».

تفاصيل فيلم الملحد

فيلم الملحد العديد من الفنانين منهم محمود حميدة وحسين فهمي وأحمد حاتم وتارا عماد وشيرين رضا، والفيلم من تأليف إبراهيم عيسى وتحت قيادة المخرج ماندو العدل.