/680253/إسعاد-يونس-تروج-لكتابها-الأخير-في-إستقبال-فخامة-الرئيس

أنتجت الفنان إسعاد يونس كتاب جديد لها يحمل اسم «في إستقبال فخامة الرئيس»، وخرج هذا الكتاب للجمهور من خلال معرض الكتاب لعام 2022، بعدما أعلنت عنه يونس من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

دوت الخليج يرصد ترويج إسعاد يونس لكتابها الجديد في إستقبال فخامة الرئيس عبر حسابها الرسمي على إنستجرام

كتاب إسعاد يونس الجديد «في إستقبال فخامة الرئيس»

نشرت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس صورة لها وهي تمسك بنسخة من كتابها الأخير «في إستقبال فخامة الرئيس»، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت على هذه الصورة وكتبت:"في استقبال فخامة الرئيس، كتابي الصادر عن الدار المصرية اللبنانية للنشر".

تعليقات الجمهور على صورة إسعاد يونس وكتابها

قام عدد كبير من متابعي صفحة إسعاد يونس على الإنستجرام، بتهنئتها بالكتاب الجديد، حيث كتبت لها إحداهم:"مبروك ياأجمل إسو فالدنيا"، وقالت لها أخرى مشاهدين برنامجها صاحبة السعادة، كاتبة:"مبروك يا صاحبه السعاده"، وغاب النجوم عن التهنئة بالكتاب الجديد.

مو صلاح في برنامج صاحبة السعادة

نشرت الإعلامية إسعاد يونس من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، الإعلان الترويجي لحلقة محمد صلاح، من برنامج «صاحبة السعادة»، الذي قامت بإذاعته قناة dmc، التي يُعرض عليها البرنامج، ولم يتحدد موعد عرض الحلقة بعد، ولكن على ما يبدو أن لقاء محمد صلاح مع إسعاد يونس سيكون طويلًا ومقسمًا على عدة أجزاء، وما تم الإعلان عنه هو الجزء الأول فقط، بينما تتوالى باقي الأجزاء تباعًا فيما بعد، ولكن بعد عرض الجزء الأول خلال الأسابيع القادمة.

محمد صلاح:"بقالي سنين ماكلتش لب"

ظهر محمد صلاح في الفيديو الترويجي لحلقته ببرنامج صاحبة السعادة، وهو ينظر لما تستعرضه إسعاد يونس من المقبلات والتسالي المصرية، من بينها: اللب، البطاطا الحلوة، الترمس والحمص، وعلق مو صلاح وقال:"أنا بقالي سنين ماكلتش لب"، وقالت له إسعاد:"أنا شيلاهم على قلبي من مصر"، مما جعلنا ندرك أن هذه الحلقة لم يتم تصويرها في استوديو برنامج «صاحبة السعادة» الذي أعتدنا عليه، بل يتم تصويرها في مدينة ليفربول التي يقيم بها لاعب الكرة المصري الشهير عالميًا محمد صلاح.