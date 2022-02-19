بالفيديو.. عبدالله رشدي للمعترضين على تصالح زوجي الإسماعيلية:«هو هابي وهي هابي متبقاش انت غبي»

/680264/بالفيديو-عبدالله-رشدي-للمعترضين-على-تصالح-زوجي-الإسماعيليةهو-هابي-وهي-هابي-متبقاش-انت-غبي

بعد أن أشاد الداعية عبدالله رشدي بتعليق الإعلامية ياسمين عز بشأن واقعة عروس الاسماعيلية الإسماعيلية والذي أكدت فيه أن الرجل بطبعه حمش وعلى المرأة احتواء زوجها، حييث جاءت اشادته ودعمه بعد أن شن رواد التواصل الاجتماعي هجوما حادا علي الإعلامية ياسمين عز معترضين على رايها بشان الواقعة .

دوت الخليج

علق رشدي، أيضا على الواقعة قائلا:” الطرفين حصل بينهم مشكلة سواء جناية اي شخص على الاخر الزوج أو الزوجة، ولكن بعد ما حصل اللي حصل اتصالحوا والطرف الغلطان اعتزر والمغلوط فيه رضي.. احنا بقا المفروض نعمل ايه نهدي سرهم ولا نضايق ونقعد نسحن الست على زوجها وهو عليها من اجل خراب البيوت.".

وتابع الداعية الاسلامي عبدالله رشدي:” لازم نكون محضر خير لان ده التصرف الطبيعي .. لانه بفعل غير هذا الامر ده يؤكد انننا محروقين ومدايقين ان ربنا كرمهم وهدى سرهم”.

وأكمل الداعية :” هقول ليكم صورة معاكسة .. يعني لو المرأة هي من أذت زوجها وقامت باستأجار بلطجية وضربو زوجها وراح المستشفى وبعد ما خرج اتصالح وقال مسامح .. اقول له انا إزاي تعيش معاها وأنت معندكش كرامة ؟.. طالما الراجل هابي وهي هابي متبقاش أنت غبي”.

وتابع رشدي:” : دلوقتي لا نتكلم في الصح والغلط ولكن بقول إننا لا بد أن نكون محاضر خير، هما اتصالحوا وبقوا حلوين خلاص لا أتدخل، ومش من اللياقة أتدخل بين الرجل وزوجته خالص.. ومحدش قال ان التصرف صح ولكن الواقعه جاء بعدها اعتذار وتصالح”.

عبدالله رشدي يشيد بتعليق ياسمين عز على واقعة عروسة الاسماعيليه: لديها شيء من المنطق والهدوء

جيدر بالذكر ان الداعية الاسلامي الشيخ عبدالله رشدي كتب على صفحته الشخصية امس :”

‏كلام ⁧‫الإعلامية #ياسمين_عز‬⁩ جميل وعقلاني ومنطقي. ‏لنفترض واحد ومراته ضربوا بعض بالنار! ‏حصل بينهم معارك! ‏قطعوا بعض! ‏بعدين اتصالحوا وعايشين مبسوطين. ‏فاللي عايز يتدخل بينهم بعد صلحهم ورضاهم في بيتهم يبقى حِشَري مريض أو حِشرية مريضة. ‏الحقيقة أنا سعيد بأن لسة فيه إعلاميات لديهنَّ شيء من المنطق والهدوء.