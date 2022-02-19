وزير القوى العاملة يعلن عن 3521 فرصة عمل برواتب مجزية

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 2530 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 9 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 68 شركة ومصنع قطاع خاص في 13 محافظة لشغلها خلال شهر فبراير ومارس 2022.

كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يناير 2022 في النشرة السابقة وعددها 991 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 3521 فرصة عمل.

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، مشيراً إلي أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 13 محافظة هي : القاهرة ، والشرقية ، والقليوبية ، والبحيرة، والغربية، والدقهلية، والبحر الأحمر، وأسيوط ، والوادي الجديد، والسويس ، ودمياط ، والإسماعيلية ، والفيوم .

ولفت سعفان إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 100 عضو فريق براتب 2750 جنيه ، و 20 كاشير ، و20 مساعد شيف براتب 3950 جنيه ، و10 كابتن صالة .

وتابع الوزير قائلا : إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 24 مهندس كهرباء وسلامة وصحة مهنية وقوي ميكانيكية براتب 9 آلاف جنيه ، و 2 مهندس مدني وإنتاج ، و 2 مهندس معالجة مياة ، و 4 كيميائي ، و 2 طبيب بيطري ، و محاسبة ، وأخصائي موارد بشرية ، و5 صيدلي رقابة ، و5 صيدلي إنتاج ، و15 مسئول إئتمان ، مراجع حسابات، وصراف ، ومدخل بيانات ، وموظف مبيعات ، و5 أخصائى جودة، و 846 عامل إنتاج ، و 25 مساعد إنتاج ، و 41 فنى صيانة ميكانيكية وكهربائية، وفنى HVAC ، و4 فنى معالجة مياة ، و 10 عاملة كونترول ، و 5 فنى إنتاج ، و 85 عامل مخازن ، و 15 فرد أمن ، و 20 عامل حياكة ، و 10 عمال تعبئة وتغليف ، و 11 سائق درجة أولي وثانية ، و 26 فنى تجميع سيارات ، و 5 فنى رش ، و 30 نساج بلاستيك ، و 20 ترزي شكائر بلاستيك ، و 10 عمال خدمات ، و 2 أمين مخازن ، و 2 سكرتارية ، و 2 خدمة عملاء ، ومسئول مشتريات ، وسائق كلارك ، و عامل بوفيه ، و 4 فنى دهان ولحام وبرادة ، وعامل زراعي .

وفي دمياط والسويس مطلوب 10 مندوب مبيعات ، و 30 حداد وبراد براتب 4500 جنيه ، و 4 فنى مواتير ، و 4 فنى لحام كهرباء ، و 4 فني ميكانيكا معدات .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالقليوبية مجموعة من فرص العمل شملت : 5 مندوب مبيعات ، و أخصائي تسويق ، و 3 مراقب جودة ، و 15 فنى تجميع أجهزة منزلية ، و 4 فني صيانة أجهزة منزلية ، و 5 فني مكبس .

وفي الفيوم والوادي الجديد مطلوب: 50 شيف مطاعم ، و 50 ويتر ، و 2 عاملة لشركة طيور ، و 2 عمال مطعم ، و 2 عمال لشركة منظفات .

وفى الدقهلية : 5 مدير فرع ، و4 نائب مدير ، و6 مشرف مبيعات ، و 15 صراف ، و 40 ممثل بيع ، و 3 امين مخزن ، و 15 فرد أمن ، و 20 عامل مخزن ، و 5 عمال خدمات ، و 4 سائق رخصة اولى .

كما تم توفير فرص عمل بالبحيرة تمثلت في : 8 معلم لغة ( إنجليزية - ألمانية - فرنسية ) ، و 8 معلم رياضيات وعلوم لغات ، و 2 معلم حاسب آلي، و 9 تمريض عناية فائقة وأطفال وعمليات ، و6 تمريض طوارئ ، و 30 مسئول تمويل، و 80 فرد أمن، و 3 مدخل بيانات، و 3 مسئول خدمة عملاء، و 3 مسئول ملفات ، و 6 متابع ميداني ، و 7 خدمات معاونة ، و 2 أمين مخزن .

وفي الإسماعيلية مطلوب : 3 مدير قسم تعبئة ، و 50 خياط ( اورليه – اوفر – سنجر ) ، و 10 مراقب جودة ، و 10 عمال مكواة ، و 20 عامل فرد وقص وترقيم، و 10 فنى طباعة وتطريز، و 10 مشرف خط إنتاج، و مدخل بيانات ومنسق مشروعات و 10 عمال تشطيب، و 10 عمال تعبئة ، و 5 عمال انتاج ، و عامل بوفيه ، و فنى صيانة ميكانيكا .

أما في الغربية الوظائف المتوفرة هي : 5 معاون فريق ، و 2 محاسب ، وأمين مخزن ، و 2 صراف ، و 20 بائع ، و 10 عامل لشركة ، و18 عامل نظافة وبوفيه .

وفي أسيوط مطلوب: 5 صيدلي ، و 5 مساعد صيدلي ، ونائب مدير فرع ، و 203 فرد أمن ، و 15 أخصائي قروض ، و 5 كاشير ، و 3 موظف ممر ، و 2 خدمة عملاء ، و 2 أمين مخزن ، و 5 ويتر ، و 2 استيور ، و43 عامل عادي ، و 2 ميكانيكي ، و 2 كهربائي ، و 15 نساج ، و 15 عامل تعبئة وتغليف .

أما في البحر الأحمر الوظائف المتوفرة هي: 5 مساعد رئيس صف، و 13 مضيف ، و 9 مساعد مضيف ، و 13 طباخ أول ، و 5 طباخ ثاني ، و 20 عامل تجهيز وتحضير ، و 16 مشرف غرف ، مشرف أدوار ، ومنقذ بحري ، و 2 عامل كافتيريا العاملين ، و 9 عمال زراعة ، و فنى بلاط ، و 50 عامل إنتاج ، و 30 عامل نظافة .