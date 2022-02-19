جولة داخل مستشفى الهلال الأحمر بالمنصورة بعد التطوير (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، موتيل المنصورة، والذى يعد مكانًا أثريًا من معالم الدقهلية، أنشائه الخديوى إسماعيل عام 1866م، ويقع على كورنيش النيل بالمنصورة.





والتقت القباج، "أبناء مصر" من الأيتام وذوى الإعاقة، وذلك فى إطار حرصها على الاطمئنان عليهم والخدمات المقدمة لهم، كما حرصت على الحديث مع الأبناء والاستماع إليهم.

وافتتحت التضامن الاجتماعى، يرافقها الدكتور أيمن مختار، أعمال تطوير مستشفى الهلال الأحمر، والذى يتبع فرع جمعية الهلال الأحمر المصرى بمحافظة الدقهلية.

ويشمل المستشفى عيادات طبية فى جميع التخصصات وغرف عمليات وتحاليل طبية، كما تفقدت النادى النسائى الذى تم تطويره ويقوم بتجهيز جميع الوجبات الغذائية.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، استهلت زيارتها لمحافظة الدقهلية بلقاء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فى ديوان عام المحافظة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأكدت خلال لقائها أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة أن مصر تشهد نهضة تنموية كبرى، وأن الحياة الكريمة لا تتلخص فى تطوير القرى فحسب وإنما هى منهج حياة، مشيرًة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى معنية بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية من أجل إخراج المواطنين من دائرة الفقر، خصوصًا أن الاقتصاد الكلى مرتبط بالاقتصاديات المحلية.

وأضافت القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعى تنوع شراكاتها، وتعمل على زيادة مشروعات التمكين الاقتصادى بالشراكة مع القطاع الخاص، لذلك تسعى لإقامة معرض دائم بالمحافظة للأسر المنتجة، كما ستعمل على تطوير مركز التكوين المهنى، مشددة على أن هناك اهتماما كبيرا توليه الوزارة بالأشخاص ذوى الإعاقة، لذلك ستعمل على تطوير مركز التأهيل بما يليق بأهل محافظة الدقهلية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تؤمن بأن الشارع ليس مأوى، والمحافظة بها 8 مؤسسات رعاية، وتدعم الوزارة إنشاء دار كبار بلا مأوى فى المنصورة، كما تهتم كذلك بالأطفال فاقدى الرعاية وتتوسع فى تسهيل طلبات الكفالة، حيث تلقت مديرية التضامن بالمحافظة عددا كبيرا من طلبات كفالة الأطفال.