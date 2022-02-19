وزير الخارجية يؤكد اهتمام مصر البالغ باستقرار ⁧‫لبنان

جدة - نرمين السيد - وأكد شكرى، على الاهتمام البالغ الذى توليه مصر لاستقرار ⁧‫لبنان‬⁩، ومواصلة دعمه فى مواجهة التحديات المُختلفة. وأشار وزير الخارجية، إلى أهمية تغليب المصلحة الوطنية العليا للبنان، والحفاظ على تماسك نسيجه الوطنى، وتلبية تطلعات شعبه نحو الاستقرار.

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