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وزير الخارجية يؤكد اهتمام مصر البالغ باستقرار ⁧‫لبنان

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هايدى الدسوقى 2022-02-19 13:48 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وأكد شكرى، على الاهتمام البالغ الذى توليه مصر لاستقرار ⁧‫لبنان‬⁩، ومواصلة دعمه فى مواجهة التحديات المُختلفة.

وأشار وزير الخارجية، إلى أهمية تغليب المصلحة الوطنية العليا للبنان، والحفاظ على تماسك نسيجه الوطنى، وتلبية تطلعات شعبه نحو الاستقرار.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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