/680252/زراعة-الفيوم-تطالب-بعدم-استخدام-مبيدات-أو-مخصبات-زراعيه-غير-مسجلة

شدد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعه بالفيوم ، على ضرورة عدم استخدام أى مبيدات أو اسمده أو مخصبات زراعيه غير مسجله بوزارة الزراعه بعد إتلاف الزراعات بسبب المبيدات المغشوشه وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بخصوص هذا الشأن.

دوت الخليج خلال ذلك قامت إدارة المكافحه بالمديريه بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام المكافحه بالتنسيق مع التموين وشرطة المسطحات بتكثيف الحملات الرقابه على المبيدات المحلات والمصانع الاتجار فى المبيدات والمخصبات الزراعيه حيث قامت اللجنه بالمرور على محلات الاتجار فى المبيدات والمخصبات الزراعيه وبحضور شرطة المسطحات المهندس فكري سلطان عبد الفتاح والمهندس محمد محمد الحسن والمهندس عبد الباقي يونس تم المرور على محلات الاتجار ببلاد مركز يوسف الصديق وابشواى. الانتهاء من اجراءات استخراج وتجديد التراخيص وتم التنبيه على ضرورة الانتهاء من اجراءات استخراج وتجديد التراخيص والتنبيه على عدم الاتجار فى أى مبيدات أو اسمده أو مخصبات زراعيه غير مسجله بوزارة الزراعه أو غير مصرح بتداولها أو مقيدة الاستخدام أو منتهية الصلاحيه أو مدعمه وتم تحرير عدد 5محاضر مع المسطحات واتخاذ الاجراءات القانونيه تجاه المخالفين تمهيدا لاحالتهم للنيابه العامه

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