/680249/تعليم-دمياط-انتظام-العملية-التعليمية-وتكثيف-الإجراءات-الاحترازية

شهدت مدارس محافظة دمياط، اليوم السبت، انتظام العملية التعليمية في العديد من المدارس المختلفة مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري.

دوت الخليج

وتوافد الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة على ١٨٥ مدرسة على مستوى المحافظة تعمل يوم السبت وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

تواجد كافة القيادات التعليمية وأعضاء المتابعة الميدانية

وأكد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على تواجد كافة القيادات التعليمية وأعضاء المتابعة الميدانية وهيئة التدريس بمختلف المدارس لخدمة جميع الطلبة والتلاميذ، وتوجه الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة إلى مدارسهم التي تعمل بنظام الفترتين (صباحي، مسائي) وشهدت المدارس إقبالاً من الطلاب على حضور أول يوم دراسي برفقة أولياء أمورهم. وأضاف وكيل الوزارة، أن جميع مدارس المحافظة والبالغ عددها ١٠٤٣ مدرسة تم تجهيزها لاستقبال النصف الثاني من العام الدراسي، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين من الإصابة بالأمراض المعدية بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة.

انتظام العملية التعليمية في يومها الأول

وعلى جانب آخر، تابع مديرو عموم المديرية ومدراء الإدارات التعليمية، انتظام العملية التعليمية في يومها الأول مؤكدين اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن انتظام العملية التعليمية وبث رسالة طمأنينة لأولياء الأمور ببداية فصل ثان آمن وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة لحماية الطلاب وجميع العاملين بالمدارس.