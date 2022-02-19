/680244/رئيس-رأس-غارب-استمرار-رفع-اثار-السيول-وفتح-اتجاه-القاهره-أمام-السيارات

أفادت غرفة عمليات محافظة البحر الاحمر، منذ قليل ، أن هناك استقرار نسبي في حالة الطقس وجاري العمل علي اصلاح طريق الزعفرانة _رأس غارب

دوت الخليج

واستكمالا للاجراءات العاجلة التي قامت بها محافظة البحر الأحمر تم الدفع بعدد ٢ سيارة حمولة ٢٠ طن من مدينة الغردقة والتابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لشفط تجمعات المياه من مدينة رأس غارب.

اغطية ومواد غذائية للدفع إلى منطقة عرب عايش ك 50

كذلك تم التنسيق مع التضامن الاجتماعي بتجهيز اغطية ومواد غذائية للدفع إلى منطقة عرب عايش ك 50 طريق الزعفرانة الكريمات.

وأكد اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب في تصريحات خاصه لـ «دوت الخليج» أن تم فتح طريق رأس غارب _الزعفرانة في اتجاه القادم من القاهره بواسطة معدات الطرق والكبارى ومعدات شركات البترول بإشراف الأجهزة التنفيذية للمحافظة وإصابة عدد 7 مواطنين ويتم علاجهم بمستشفي عام رأس غارب. يشار الى أنه كانت قد اعلنت الهيئة العامه لموانئ البحر الاحمر اعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء اليوم السبت ١٩ فبراير٢٠٢٢ سعت ٠٩١٥ بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية بميناء شرم الشيخ.

مع متابعة حالة الطقس اولا باول لاتخاذ القرارات المناسبه في الوقت المناسب للحفاظ علي الارواح والممتلكات العامه والخاصه