أعمال كوميدية وحياة بائسة.. مسيرة الفنان محمد شرف في ذكرى ميلاده

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد شرف، الذي كثيرًا ما أمتع الجمهور بأعماله وأدواره الكوميدية، ولكن حياته البائسة كانت تظهر في عينيه الحزينتين دائمًا.

دوت الخليج يسرد تفاصيل حياة الفنان محمد شرف وبعض أعماله

حياة الفنان محمد شرف

ولد الأسمر محمد شرف في محافظة الأسكندرية يوم 19 فبراير عام 1963، وبعدما تخرج من المعهدالفني التجاري عام 1984، توجه للقاهرة، ليبدأ مشواره الفني، الذي كان لاطالماحلم بدخوله لاستثمار موهبته القوية، بعد تجاربه المتنوعة ما بين المسرح والسينما والأعمال الدرامية، حتى أصيب بجلطة في المخ عا 2009، وبدأة معاناته مع المرض، حيث قام بالخضوع إلى 3 عمليات جراحية في عام واحد، وبعدها ضعفت عضلة القلب لديه، مما دفع الأطباء لتركيب جهاز ينظن ضربات القلب، وفي خضم ذلك.. نساه الفن وبعدت عنه الأضواء حتى وفاته في 2018 إثر أزمة قلبية مفاجئة.

أعمال محمد شرف في المسرح

أدرك محمد شرف في بداياته التمثيلية، أن المسرح هو بابه المطل على مجال التمثيل، وهو الذي سيثقل من موهبته في أول المشوار، وتحقق ذلك من خلال المسرح الخاص، الذي كان لديه جماهيرية واسعة في تلك الفترة، وشارك في عدد من المسرحيات، من بينها: عيال تجنن، حودة كرامة وفيما يبدو سرقوا عبده.

محمد شرف في الدرامة المصرية

توجه الفنان محمد شرف إلى الشاشة الفضية، وقدم من خلالها العديد من الأدوار الدرامية والكوميدية المؤثرة، كان من بينها: أرابيسك، للعدالة وجوه كثيرة، أبو العلا 90 ومسلسل ريا وسكينة، حيث كون شرف تاريخًا مشرفًا له في الدراما المصرية.

محمد شرف من خلال شاشة السينما

شارك الفنان محمد شرف في عدد من الأفلام السينمائية، بعد نجاحه في كل من المسرح والتليفزيون، من بينها: عيادة الدكتور عمر، الرهينة، صباحه كدب وحرامية في تايلند.

بينما كانت أبرز أدواره التي علقت في أزهان الجمهور بمشاركة الفنان أحمد حلمي، الذي قدم معه عددمن الأفلام، من بينها: زكي شان، ظرف طارق وآسف على الإزعاج، ومن خلال هذه الأفلام أشتهرت كلمات محمد شرف مثل"رئيس جمهورية نفسي"، "إنسان يعيش ويتعايش"، "ايه دا.. هي جريمة قتل!!"، وكان دوره مؤثرًا جدًا في فيلم آسف على الإزعاج الذي جعل الناس تضحك وتبكي أيضًا.