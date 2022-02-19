وزيرة التضامن من الدقهلية: مصر ترى نهضة تنموية كبرى (صور)

جدة - نرمين السيد - أكدت خلال لقائها أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، أن الحياة الكريمة لا تتلخص فى تطوير القرى فحسب، وإنما هى منهج حياة، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى معنية بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية من أجل إخراج المواطنين من دائرة الفقر، خاصة أن الاقتصاد الكلى مرتبط بالاقتصاديات المحلية، ومصر ترى نهضة تنموية كبرى.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى تنوع شراكتها، وتعمل على زيادة مشروعات التمكين الاقتصادى بالشراكة مع القطاع الخاص، لذلك تسعى لاقامة معرض دائم بالمحافظة للأسر المنتجة، كما ستعمل على تطوير مركز التكوين المهنى، مشددة عليه أن هناك اهتماما كبيرا توليه الوزارة بالأشخاص ذوى الإعاقة، لذلك ستعمل على تطوير مركز التأهيل بما يليق بأهل المنصورة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تؤمن بان الشارع ليس مأوى، ومحافظة الدقهلية بها 8 مؤسسات رعاية، والوزارة تدعم إنشاء دار كبار بلا مأوى فى المنصورة، كما تهتم كذلك بالأطفال فاقدى الرعاية ومديرية التضامن بالمحافظة تلقت 40 طلب كفالة للأطفال.



كما تفقدت متحف أعلام الدقهلية بديوان عام المحافظة، الذى يحتوى على صور مشاهير وأعلام المحافظة من الأدباء والفنانين والعلماء.