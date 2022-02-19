جدة - نرمين السيد - التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة للتيسير على مزارعى المحافظة، وتحقيق المزيد من التنمية الزراعية بها.





وبحث الجانبان خلال اللقاء، ملف تقنين الأراضى، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، للتيسير على المزارعين، وضمان استقرارهم. كما ناقش اللقاء أيضا، سبل تنمية الثروة السمكية بمحافظة بورسعيد، حيث يوجد الجزء الأكبر من بحيرة المنزلة بالمحافظة، فضلا عن وجود عدد كبير من مشروعات الثروة السمكية والاستزراع السمكى بالمحافظة. وأكد الجانبان أهمية التعاون فى زيادة فرص الاستثمار الزراعى بمحافظة بورسعيد، وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين فى المحافظات، فى كل القطاعات المتعلقة بالمجال الزراعى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القصير والغضبان يبحثان سبل تحقيق التنمية الزراعية فى بورسعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.