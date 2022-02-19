طقس السويس.. أمطار رعدية والمحافظة تدفع بسيارات لشفط المياه

جدة - نرمين السيد - وتسببت الأمطار فى تكون برك المياه فى الشوارع، لتدفع المحافظة وغرفة العمليات بسيارات لشفط المياه من الشوارع حتى لا يترتب عليها أى أزمات متعلقة بالكهرباء أو إعاقة المرور.

ومن جانبه، وجه عبدالمجيد صقر محافظ السويس، جميع رؤساء الأحياء بالتواجد ميدانيًا للتعامل الفورى مع الأمطار للحد من الآثار الناجمة، ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحى.

وكانت هيئة الأرصاد، توقعت أن تشهد البلاد اليوم السبت، ذروة حالة عدم الاستقرار، وتمتد الأمطار لمناطق وسط وجنوب سيناء مع فرصة لتشكل السيول هناك، بالإضافة إلى مناطق شرق بنى سويف والمنيا.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، حالة الطوارئ القصوى، وانتشار سيارات شفط المياه، الفاكيوم والنافورى، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، بأماكن التمركز فى الشوارع وميادين محافظات إقليم القناة الثلاثة، "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر.

وقال اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إن هناك فرق طوارئ من مهندسى ومشرفى وعمال الشركة تم تدريبهم على أعلى مستوى فى قطاعات ومناطق إقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، على كيفية التعامل الفورى والسريع مع المواقف الطارئة التى قد تحدث من أمطار وسيول أو أى أزمات.