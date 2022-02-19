/680238/النائب-ياسر-الهضيبي-يتقدم-بطلب-مناقشة-عامة-بشأن-منظومة-التعليم-الثانوى-في-مصر

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في شأن الأزمات التي تواجه منظومة التعليم الثانوي في مصر وتسببها في ضرر بالغ على الطلبة وأولياء الأمور.

دوت الخليج

الأزمات التي تواجه التعليم الثانوي فى مصر

وقال "الهضيبي"، إن منظومة التعليم الثانوي في مصر، تمر بعدة أزمات تؤدي إلى تردي الوضع وإحداث ضرر بالغ على الطلبة وأولياء الأمور وتصدير طلبة إلى الجامعات على درجة تأهيل علمي غير كافية، وهو ما يؤدي إلى خلل كبير في المنظومة التعليمية برمتها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أبرز هذه الأزمات هي عدم ثبات آلية وضع إمتحانات الثانوية، وعدم تأهيل الطلاب والمدرسين وتدريبهم جيدا على ذلك، بالإضافة إلى أزمة التسريب التي تشهدها الامتحانات كل عام، دون قدرة الوزارة على حل الأزمة بالرغم من توفير كافة مطالبها في سبيل ذلك

وانتقد الهضيبي، حادثة تلاعب وتغيير فى تقديرات الطلبة فى نتائج التيرم الأول بالصفين الأول والثانى الثانوى، مشددا أن هذه كارثة تؤدي إلى فساد المنظومة التعليمية وأنه يجب فتح تحقيق في مثل هذه الحوادث والتعامل معها بحزم شديد

واقترح عضو مجلس الشيوخ، عقد جلسات حوار مجتمعي بحضور مختصين وخبراء في التعليم الثانوي للاستقرار على منظومة داعمة لتطوير التعليم مع الاستعانة بالتجارب الناجحة دوليا.