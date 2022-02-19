/680235/متعهدا-باستئصاله-من-جذوره-النبراوي-الفساد-في-نقابة-المهندسين-أهدر-مواردنا-وسنمكن-المهندسين-من-مراقبة-أداء-المجلس

عقد المهندس طارق النبراوي، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، اليوم الجمعة، مؤتمرا انتخابيا بنادي المهندسين ببورسعيد، التقى خلاله عددا من القيادات والرموز النقابية بالمحافظة، في إطار الاستعداد لانتخابات نقابة المهندسين المقرر إجراؤها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

دوت الخليج

انتخابات نقابة المهندسين

وقال النبراوي خلال كلمته، إن العلاقة بين نقابة المهندسين ومؤسسات الدولة توترت إلى حد كبير في الفترة الأخيرة، بسبب سوء الإدارة في ملفات عديدة، أبرزها ملف التصالح في مخالفات البناء، الذي تشوبه شبهات فساد بسبب الممارسات غير المنضبطة للممثلي النقابة الحاليين.

وتعهد النبراوي، باستئصال الفساد بكافة صوره، والتصدي لكافة الممارسات الفاسدة، من خلال إرساء قواعد للمساءلة والمحاسبة، وإعلان كل القرارات على الجمعية العمومية بشفافية تامة، موضحا أن مجلسه سيعمل على فتح قنوات اتصال مباشر مع أكبر عدد ممكن المهندسين استنادا إلى تطور وسائل التواصل، وتمكينهم من الرقابة على أعمال مجلس النقابة إعمالا لقاعدة توسيع فرصة المشاركة في صناعة واتخاذ القرارات التي تحص المهندسين ومهنتهم.

في نفس السياق، قال المهندس عبد الكريم آدم، أمين الصندوق السابق بنقابة المهندسين، المرشح لعضوية المجلس على قائمة "نقابيون من أجل المهندس" التي يتزعمها النبراوي، إن مجلسهم سيتصدى حال انتخابه لظاهرة التربح من العمل النقابي، ولن يسمحوا لأي من أعضاء المجلس بتولي مناصب في الشركات التابعة للنقابة بخلاف ما يحدث حاليا، قائلا "العمل النقابي ينبغي أن يكون تطوعيا بالكامل، وسنعمل على أن يظل نزيها، وبعيدا عن أي شبهة".

من جانبه، أعلن المهندس حسين رحيمة، نقيب المهندسين السابق ببورسعيد، دعمه للنبراوي، داعيا مهندسي المحافظة للتصويت لقائمة "نقابيون من أجل المهندس"، التي تضم نخبة من الكفاءات ورموز العمل النقابي في مصر على حد قوله.

وأرجع رحيمة دعمه للنبراوي إلى الإنجازات الحقيقية التي تحققت على أرض الواقع أثناء توليه المسؤولية في الفترة من ٢٠١٤-٢٠١٨، مشيرا إلى نادي نقابة المهندسين بوضعه الحالي والتطوير الجذري الذي شهده بشكل يليق بالمهندسين وأسرهم، لم يكن ليحدث لولا جهود المهندس طارق النبراوي الذي وافق على تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة، بالإضافة إلى شراء أرض النادي الشاطئي ووضع حجر الأساس.

شارك في الزيارة كل من القيادي النقابي المهندس عبدالكريم آدم، عضو المجلس الأعلى للنقابة وأمين الصندوق المساعد السابق و المهندس أشرف حبيش رئيس هيئة حماية الشواطيء سابقا والمرشح على مقعد مكمل مدني والمهندس أشرف شادي المرشح على مقعد شعبة كهرباء والمهندس يحي الزيني المرشح على مقعد شعبة عمارة والدكتور محمد سليم المرشح على مقعد مكمل ميكانيكا و عدد من أعضاء القائمة من شباب المهندسين