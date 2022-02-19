/680233/قطار-يدهس-سيدة-مجهولة-الهوية-بقرية-كوم-يعقوب-بقنا

لقيت سيدة مجهولة الهوية مصرعها، اليوم السبت، بعدما دهسها قطار في أثناء مرورها بمزلقان بقرية كوم يعقوب بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، بينما أنقذت العناية الإلهية طفلها من الحادث. دوت الخليج

وتلقى اللواء مسعد عبد الجليل أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق يفيد بورود بلاغ بوقوع حادثة دهس قطار لسيدة مجهولة الهوية في أثناء مرورها بمزلقان كوم يعقوب بمركز أبو تشت، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث. مصرع سيدة مجهولة الهوية بعدما دهسها قطار وبالانتقال والفحص تبين مصرع سيدة مجهولة الهوية بعدما دهسها قطار في أثناء مرورها بمزلقان كوم يعقوب بمركز أبو تشت، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو تشت المركزي تحت تصرف النيابة. النيابة العامة لمباشرة التحقيق وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث

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