/680231/أمطار-على-رأس-البر-ودمياط-وانتظام-حركة-الملاحة-بالميناء

شهدت مدينتا رأس البر ودمياط، سقوط أمطار خفيفة، قبل قليل، تزامنا مع استقرار حالة الطقس على باقي مناطق محافظة دمياط، اليوم السبت.

دوت الخليج

واستمر سقوط الأمطار رغم سطوع الشمس، وتوقفت حركة الملاحة في بوغاز شطا وعزبة البرج وبحيرة المنزلة. وانتظم العمل داخل هيئة ميناء دمياط.

الاستعدادات الخاصة بمجابهة موجات الطقس السيئ

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في تصريح صحفي، وضع خطة تتضمن كافة الاستعدادات الخاصة بمجابهة موجات الطقس السيئ، وسقوط الأمطار.

ووجهت الدكتورة منال عوض، رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتأكد من جاهزية معدات شفط تجمعات مياه الأمطار والدفع بها فور هطولها.

نقاط تجمع المياه خاصة بالمناطق المنخفضة

وأكدت على حصر نقاط تجمع المياه خاصة بالمناطق المنخفضة، لوضع خطط تشمل نقاط تمركز لمعدات وعمالة، واتخاذ التدابير اللازمة لتكثيف تواجد سيارات القلاب والشفاط واللوادر والمعدات، إلى جانب تمهيد المناطق غير الممهدة لمنع تجمع الأمطار بها.

كما وجهت بالتأكد من تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار وصيانتها لزيادة طاقتها الاستيعابية، وتنفيذ أعمال تطهير الشبكات ورفع كفاءة البيارات ومحطات الرفع.

الالتزام بتغطية جميع الكابلات

وشددت على متابعة أعمدة الكهرباء و الإنارة، والالتزام بتغطية جميع الكابلات، والمرور على جميع أكشاك الكهرباء والتأكد من غلقها للحفاظ على سلامة المواطنين. كما أمرت بالتنسيق فورا مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ومديرية الزراعة، لتنفيذ عمليات تطهير للمجاري المائية.