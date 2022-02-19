رضوى الشربينى بتدافع عن المرأه وياسمين عز بتشجع ضربها.. والنساء تعلق:«نعمل ايه!»

/680226/رضوى-الشربينى-بتدافع-عن-المرأه-وياسمين-عز-بتشجع-ضربها-والنساء-تعلقنعمل-ايه

انقسمت الآراء منذ أمس بين المعترض بشدة على مشهد ضرب عريس في الإسماعيلية لعروسته في الشارع أمام المارة حتى وقعت على الأرض باكية، وبين من يقول أننا لا ندري ملابسات الموقف التي أدت للصلح.

دوت الخليج تعرض لكم مقارنة بين رأي الإعلاميتين رضوى الشربيني وياسمين عز

رد رضوى الشربيني على عروسة الإسماعيلية

ونشرت الإعلامية رضوى الشربيني المعروفة بمناصرتها لقضايا المرأة وأتخاذ حقوقها طوال، والتي تشجع كل سيدة للتحرر منقيود أي رجل يضطهدها أو يهضم حقوقها، وعلقت رضوى من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي عن رأيها في رد العريس الذي ضرب عروسته في الشارع وقال:"دا عادي عندنا، لكن ممكن يكون زيادة في البندر ووجه بحري"، وقالت رضوى:"ده العادى لما الطور ينطح البهيمه فى الزريبه لكن غير كده قطع ايد كل واحد يمد ايده على وحده ست…اهل البندر زى اهل الريف زى اهل الصعيد عندهم كرامه يا عديم الكرامه…والبلد دى فيها قانون لى امثالك.. لأ و بيتقال عليك راجل قال".

رد ياسمين عز على عروسة الإسماعيلية

بينما خرجت الإعلامية ياسمين عز من خلال شاشة قناةmbc مصر وهي تقول:"أن عروس الإسماعيلية بنت أصول ولمت دنيتها، ومش معقول تضحي بزوجها وحب 13 سنة عشانموقف أحنا مانعرفش ملابساته، وأكيد العريس له رصيد كبير عند عروسته تخليها تغفر له".

ودعت كل زوجة أن تحتمل، حيث قالت:"لو كل واحدة جوزها قالها كلمة ولا لمسها لمسة طلبت الطلاق مش هيكون في ستات متجوزة عندنا؛ الراجل بطبعه حامي وحمش، وعلى المرأة أن تحتويه".

وأستكملت:"رجلك دا نعمة من ربنا عليكي، حبيه بعنيكي وأحتويه وحافظي عليه"، وأستشهدت بأمثال شعبية مثل:"ضل راجل ولا ضل حيطة"، وأن سعادة المرأة في وجود الرجل.

تعليق أحد الفتيات على تويتر

لتبدأ حيرت الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فكتبت إحدى رائدات موقع تويتر للتدوينات القصيرة، معلقة على تباين الآراء الواضح بين رضوى الشربيني وياسمين عز.

وعبرت الفتاة عن حيرة المرأة بين الرأيين قالت ممازحة:" رضوى الشربينى بتدافع عن المراه.. ياسمين عز بتشجع ضرب المراه.. المرأة:طب أعمل ايه"، وأستعانت بلقطة للفنان أحمد السعدني من فيلم «مورجان أحمد مرجان» للزعيم عادل إمام.