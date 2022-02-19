«تجازو الخطوط الحمراء للدين والمجتمع»..النائب محمود بكري يطالب بمحاكمة الإعلامي إبراهيم عيسى

/680223/تجازو-الخطوط-الحمراء-للدين-والمجتمعالنائب-محمود-بكري-يطالب-بمحاكمة-الإعلامي-إبراهيم-عيسى

أكد النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، أن الإعلامي إبراهيم عيسى تجاوز كل الخطوط الحمراء في الدين بإنكاره للثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي رحلة المعراج ، حيث ادعى انها قصة وهمية .. وبالتالي يجب محاكمته بتهمة ازدراء الأديان.

دوت الخليج

الشيوخ يهاجم إبراهيم عيسى

وأوضح محمود بكري أن إبراهيم عيسى، مصمم على التعدي علي قيم وأخلاقيات المجتمع، ومستمر في التهكم علي نساء الريف والصعيد، ووصفهم بانهن كن يرتدين المايوهات ويرقصن بمياعة في الأفراح. وطالب بكري المجلس الأعلي للاعلام بوقف برنامج هذا الإعلامي والتحقيق معه.

كما طالب المحامين الشرفاء بتقديم بلاغات ضده للنائب العام بتهم ازدراء الأديان والتهكم على قيم المجتمع. كما طالب بكري ، الجمهور المصري والعربي بمقاطعة مشاهدة قناتي القاهرة والناس ، والحرة، واللتان يظهر بهما هذا الإعلامي.

تصدر الإعلامي إبراهيم عيسى، موقع البحث على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تصريحاته المثيرة للجدل، حول ما قاله في احد حلقاته موجها حديثه للمصريين، حول رجال الدين وما يعرضوه من اراء، منوها إلى دورهم في دفع الناس غلى التسلط والتجسس في امور الغير.

وأضاف عيسى:" هناك الكثير من الاشياء في الدين لا يتم الكشف عنها بنسبة 90 في الميه من قبل تجار ووكلاء الدين ويعتقدو انهم يقدمو الدين الذي يجب ان نسلكه ونعتمد عليه في امرونا الحياتية".. اي حاجه نقولها رجال الدين يشككوا فيها.. فلا يجب ان نبني معرفتنا على دقائق معدوده.. والمسلم في عام 2022 لا يحتاج إلى رجل دين في حياته لان الشيخ هيعلمك ايه ؟ ..الصلاة والصوم أو الزكاة كل هذه الامور نعرفها، الشيخ بيعلمك دلوقتي التجسس والتسلط والتدخل في حياة الناس، والشيخ اللي بيقول انما الاعمال بالنيات يبقى نصاب.. حيث ان 99 في الميه من قصصهم كاذبة".

وتابع عيسى حديثه :" الشيخ اللي حكالك قصة سيدنا عمر بشأن" حكمت فغدلت فنمت يا عمر" .. ما قالش ان عمر اتقتل بعدها وهو في الجامع.. اذا القصص الخاصة بهم انصاص قصص، مفيش واقعة معراج .. وكل القصص المتعلقة بالواقعة وهمية بالكامل، وهو ما سرده كتب الحديث والسيرة، ولكن تمم الاخفاء عن هذه الكتب ولم يتم الحديث عنها لانها مخالفة لما يتم روايته".