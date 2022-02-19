/680220/فيديو-فاضح-وتصريحات-جريئة-محاولات-أحمد-فلوكس-لركوب-التريند-في-أيام

أحمد فلوكس، عُرف بتصرفاته المتهورة على السوشيال ميديا، خاصة في الآونة الأخيرة، والتي زادت بها أزماتها والدعاوي القضائية المرفوعة عليه، وبدأ يختفي بشكل تدريجي عن الساحة الفنية، لكنه يحاول الظهور بمهاجمته لزملائه النجوم، وكشف فضائح الإعلام وعلاقاته السابقة مع مهاجميه.

دوت الخليج يرصد محاولات أحمد فلوكس في ركوب التريند بأقل من أسبوع

أحمد فولكس قاصدا هادي الباجوري: امتى المهنة تنضف

أعرب فلوكس عن غضبه كغيره من النجوم ورواد السوشيال ميديا، من تصريحات المخرج هادي الباجوري، ولكنه أخطأ في التعبير عن غضبه، إذ كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ناس مين اللي بتسيب بناتها وزوجاتها تلبس مايوه عريان مش فاهم، اتكلم عن نفسك يا ريس وعن نوعك.. أنت ماعندكش مشاكل أن مراتك تتباس ده موضوعك مش موضوعنا».

وتابع: «للأسف أنا مش فاهم يعني ولا عمل ليه ناجح حتي شريهان عودتها سواء مسرح أو إعلان مش هاتكلم ولا كأنها رجعت.. ولسه أساسا بيشتغل، امتى المهنة دي تتعدل وتنضف بقي، خلوها تنضف».

أحمد فلوكس لإلهام شاهين: متتكلميش تاني

وخرج مرة أخرى في نفس اليوم ليهاجم الفنان الكبيرة إلهام شاهين، والتي هي بمثابة أم له، فكتب موجه الحديث لها: «ممكن أستاذنك ماتتكلميش تاني في الكلام ده، البوسة بنعتبرها حاليا منافيه للاداب.. امال امتي يا فندم نعتبر الشي منافي للاداب، لما نلاقي العيل نازل و بشهاداته كمان هنا يبقي سفاله مثلا، طب سيبك من ده كله.. الدين ايه! الشاشه دي بتربي اجيال و بتشكل وجدان مش بتربي وحوش و بتعمل اوضاع».

أحمد فلوكس يوجه رسالة صارمة للصحفيين

وتوجه أحمد فلوكس بتصريحات صارمة للصحفيين ووسائل الإعلام بعدما حرفت تصريحات والده، قاىلا: «٩٠٪؜ من الناس اللي بتكتب مش خريجي صحافة وناس مش عارفين التعبيرات اللغوية معناها ايه و مبيجروش غير ورا التريند، عاملين زي اللي بيجري وراء جيبة عريانة وهو ميعرفش هيلاقي ايه تحتها، أنتوا بوابين مش إعلاميين، واللي هلمحه منكم همرجحه».

أحمد فلوكس: نفسي أكون إمام مسجد

رد الفنان أحمد فلوكس على أحد متابعيه على صفحتة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بعدما وجه المتابع رسالة له، والتي كان محتواها: يا عم سيبك من الفن والبطيخ ده انت تنفع تبقى امام مسجد او مقرء.

وكتب فلوكس في تصريح مناقد للغاية: «يا ريت اوصل ان ربنا يغفرلي كل ذنوبي ويديني مكانه اني اكون امام مسجد ينشر علمه الحق … و اكيد ساعتها هاتمسك اكتر بالفن و ممكن كمان اتفرغلوا لان الاخلاق و النهوض بيها رساله ساميه لفن حقيقي».

أحمد فلوكس يفضح ياسمين عزت

وكان أخر محاولات أحمد فلوكس في ركوب التريند، نشر فيديو صادم عبر حسابه الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي يكشف به فضيحة سيدة الأعمال ياسمين عزت، وتيبن منه في وجود علاقة بينه وبين سيدة الأعمال ياسمين عزت التي انتشرت قضيتهم في الآونة الأخيرة بين المحاكم ، وقام يفضحها على مواقع التواصل الاجتماعي بعرض الأدلة والبراهين التي تثبت إدانتها.