/680219/انتظام-العملية-الدراسية-بجامعة-سوهاج-في-أول-ايام-الفصل-الدراسي-الثاني

انطلق صباح اليوم السبت بجامعة سوهاج، الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢١ /٢٠٢٢ م، حيث تفقد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، يرافقه المحاسب أشرف القاضي امين عام الجامعة، انتظام العملية الدراسية بمقري الجامعة القديم و الجديد، وانتقال الطلاب من و إلى المقر الجديد .

دوت الخليج وخلال تفقده بعض المحاضرات قدم الدكتور مصطفي عبد الخالق، تهانيه القلبية والترحيبية لأبناء الجامعة، بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، مشيدا بانتظام الطلبة والطالبات بمحاضراتهم بالكليات المختلفة . الجامعة تستقبل هذا العام ٧٠ الف طالب وطالبة داخل ١٧ كلية أوضح عبد الخالق أن الجامعة تستقبل هذا العام ٧٠ الف طالب وطالبة داخل ١٧ كلية ومعهد بمقري الجامعة القديم والجديد، مشددا على أنه تم وضع خطة شاملة بالتعاون مع كافة قطاعات الجامعة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بداية من عدم السماح بدخول الطلاب بدون ارتداء الكمامة الطبية، ومرورا بتوقيع الكشف الحراري على المترددين على البوابات الرئيسية للجامعة، وسرعة التعامل مع أي حالة طارئة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتظام العملية الدراسية بجامعة سوهاج في أول ايام الفصل الدراسي الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.