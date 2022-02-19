/680218/أزمة-مايوهات-سيدات-الصعيد-لإبراهيم-عيسى-تصل-البرلمانوفتنة-الإسراج-والمعراج

تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، بشأن أزمة "مايوهات سيدات الصعيد" من جانب الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى وأيضا فتنة الإسراج والمعراج.

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وتضمن البيان بأن الإعلامى إبراهيم عيسى دأب على توجيه الإهانات إلى فئات مجتمعية عديدة من بينها نساء الصعيد ونساء الأرياف فى وجه بحرى، بالإضافة إلى التشكيك فى ثوابتنا الدينية وإهانة رموز الدين، ونشر الأكاذيب والإدعاءات التى من شأنها إثارة الفتنة فى البلاد، وهو أمر من شأنه تعريض السلم والأمن لمخاطر متعددة.

أزمة "مايوهات سيدات الصعيد" لإبراهيم عيسى تصل البرلمان..وفتنة الإسراج والمعراج

وقال بكرى:"إننى أتساءل.. أين دور الجهات الإعلامية المسئولة ودورها فى محاسبة كافة الخارجين عن المواثيق القمعية والأخلاقية والثوابت الدينية والمجتمعية، خاصة تشكيك فى الإسراء والمعراج والاساءة لسيدنا عمر بن الخطاب وغيرها من الأكاذيب التى تهدف إلى ضرب القناعات والتشكيك فى نصوص القرآن والسنة، وهى أمور لو تركت لا حدثت فتنة فى البلاد.

ولفت عضو مجلس النواب إلى إن ما يثبته هذا الإعلامى من خلال إحدى القنوات الفضائية يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقوانين التى تحمى كيان المجتمع والأديان، وتحول دون إثارة الفتنة وتهديد السلم المجتمعى.