أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي، كرم جبر، أن لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير في برنامج "حديث القاهرة"، الذي يقدمه الإعلامى والصحفي، إبراهيم عيسى، تمهيداً للعرض على المجلس فورا، وذلك لاتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس.
وطلب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع، حيث ينص كود المحتوى الديني على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراء قانونى حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية.. الأعلى للإعلام يعد تقريرا عما أثير في برنامج "حديث القاهرة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.