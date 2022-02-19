إجراء قانونى حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية.. الأعلى للإعلام يعد تقريرا عما أثير في برنامج "حديث القاهرة"

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي، كرم جبر، أن لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير في برنامج "حديث القاهرة"، الذي يقدمه الإعلامى والصحفي، إبراهيم عيسى، تمهيداً للعرض على المجلس فورا، وذلك لاتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس.

وطلب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع، حيث ينص كود المحتوى الديني على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى.