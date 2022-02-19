السفير المصري في التشيك يجتمع مع النائب الأول لوزير الخارجية

اجتمع السفير سعيد هندام، سفير مصر لدى جمهورية التشيك، مع ييرجى كوزاك، النائب الأول لوزير الخارجية التشيكي، حيث تم تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والترحيب بما تشهده من طفرة كبيرة خاصة على صعيد العلاقات الاقتصادية والتي عكسها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 50% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2020. كما أعرب الطرفان عن الترحيب بزيادة الاستثمارات التشيكية في مصر واهتمام الجانب التشيكي بما توفره مصر من جاذبيه استثمارية تساعد الشركات التشيكية على إنتاج المعدات والآلات في مصر والتصدير للدول الافريقية والعربية.

أعرب الجانب التشيكي عن تقديره لنجاح منظومة السياحة الآمنة التي تم تطبيقها في مصر خلال فترة جائحة الكورونا والتي ساعدت على تدفق السياحة التشيكية إلى مصر. وبحث الجانبان كذلك سبل تدعيم التعاون المشترك في مجال الرقمنة والأمن السيبراني خاصة تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال، وما يمكن أن تقدمه التشيك لمصر في هذا المجال.

كما أثني النائب الأول لوزير الخارجية التشيكي على الدور المصري في مجال مكافحة الإرهاب ومنع تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها إلى أوروبا. كما أكد الجانبان أهمية العلاقات البرلمانية بين البلدين ودور كل من مجلسي النواب والشيوخ في البلدين في إحداث مزيد من التقارب، حيث تم مناقشة سبل الاحتفال هذا العام بمرور 100 عام على تبادل العلاقات الدبلوماسية بين مصر والتشيك.

كما استعرض الجانب التشيكي الجهود التي يبذلها في سبيل تحقيق التنمية في القارة الافريقية وحفظ السلم والأمن بها، هذا، وقد أثنى السفير المصري على الدور التشيكي في التنمية في القارة وفى استتباب الأمن والاستقرار كأحد الركائز الأساسية في تحقيق التنمية في منطقة الساحل الأفريقي.