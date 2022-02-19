التعليم العالي: خطة للارتقاء بخدمات معهد تيودور بلهارس خلال العام ٢٠٢٢

تلقى د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.وفاء قنديل رئيس معهد تيودور بلهارس، حول خطة المعهد للعام ٢٠٢٢.

استعرض التقرير الخطة البحثية للمعهد للعام ٢٠٢٢، والتي تهدف لتعزيز وتطوير العلوم الطبية الحيوية التي يقدمها المعهد؛ لتوفير تشخيص ومتابعة وعلاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد والجهاز البولى الناجمة عن الإصابة بالأمراض المتوطنة ومضاعفاتها، وتحسين أداء المستشفى والعيادات الخارجية التابعة للمعهد.

وذكر التقرير أن أعمال تطوير الإنشاءات والتجهيزات التابعة للمعهد للعام الحالى ٢٠٢٢، والتي يقوم بها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووزارة الإنتاج الحربي، وجهاز المخابرات العامة، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 167 مليون جنيه، تتضمن الأعمال التالية؛ استكمال وتجديد (٥) غرف عمليات بتكلفة ٥١ مليون جنيه، ووحدة الرعاية المركزة بتكلفة ١٦ مليون جنيه، ووحدة مكافحة العدوى بتكلفة ٥ مليون جنيه، وتجديد (٤) معامل بتكلفة ٣٠ مليون جنيه، وإحلال وتجديد عدد من الإنشاءات والشبكات الداخلية بالمعهد وتشمل؛ تجديد وحدة "بيت الحيوان" بتكلفة ٢٠ مليون جنيه، وتحديث المصاعد، وشبكة إنذار الحريق، والمغسلة، وورش الإدارة الهندسية، بتكلفة ٢٥ مليون جنيه، إلى جانب أعمال صيانة وتطوير غرف المرضى، ودفع العمل بوحدة زراعة الأعضاء (الكبد والكلى)؛ للوصول بهذه الجراحات لأعلى مستويات النجاح والأمان والحصول على تصاريح زراعة الكبد والكلى، وتحديث الأجهزة الطبية خلال العام الحالى بتكلفة حوالى ٢٠ مليون جنيه، والتحضير لافتتاح المرحلة الثالثة من العيادات الخارجية والخمس غرف عمليات ووحدة الرعاية المركزة.

كما تتضمن الخطة دعم المعامل البحثية باحتياجاتها من أجهزة حديثة ومتطورة، وتجديد وإحلال الأجهزة الحالية بما يواكب التقدم العلمي، ورفع كفاءة الصيانة الدورية للمبنى، والأجهزة العلمية والمعامل والوحدات، مع الحفاظ على استمرار تقديم الجهود العلمية والبحثية والطبية والمجتمعية للمعهد، واستقبال الطوارئ على مدار ٢٤ ساعة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية تجاه مرضى الجهاز الهضمي والكبد، والكلى الذين يقوم المعهد بعلاجهم، فى ظل ظروف جائحة كورونا، وذلك إلى جانب تطوير النظام الإداري بالمستشفى والصيدلية الداخلية، ورفع مستوى هيئة التمريض، والتوسع فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة من وحدة العلاج بأجر للمرضى القادرين؛ لتنمية الموارد الذاتية للمعهد.

وأبرز التقرير خطة المعهد لصيانة وضبط جودة الأداء البحثي والخدمي والإداري، من خلال تطبيق معايير ومقاييس ضبط الجودة واتخاذ الإجراءات للحصول على شهادات توكيد الجودة للمعامل، كما تقدم المعهد لاعتماد اثنين من مراكز التميز، وتمت الموافقة على تمويل (٢٠) بحث جديد خلال العام الحالي من جهات التمويل الداخلية والخارجية في الموضوعات العلمية ذات الأولوية، فضلاً عن ٤٠ رسالة ماجستير ودكتوراه، وكذلك الموافقة على إبرام ٦ اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم محلية، و٤ اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم دولية جديدة.

وأكدت د.وفاء قنديل أن خطة المعهد للعام ٢٠٢٢ ، تسعى للاستمرار فى تقديم الخدمات والاستشارات البحثية للطلاب والباحثين من المعاهد والمراكز والمستشفيات، وتنظيم عدد من الفعاليات العلمية التي تهدف لتشجيع البحث العلمي، منها تنظيم الدورة الجديدة من مؤتمر المعهد السنوي لعام ٢٠٢٢، وتنظيم يوم علمي عن البنوك الحيوية بالمعهد، وعقد ٣٠ ورشة عمل ودورة تدريبية فى كافة التخصصات العلمية والطبية بالمعهد، والتوسع فى أنشطة وحدة التدريب بأجر محليًا وإقليميًا، وزيادة التعاون مع الدول الإفريقية.

جدير بالذكر أن معهد تيودور بلهارس التابع لوزارة البحث العلمى يُعد مركزًا رائدًا للأبحاث والتدريب فى مجالات الوقاية والتشخيص والمكافحة والعلاج للأمراض المتوطنة على الصعيد المحلي والعربي والإفريقي، ويضم أكثر من ٢٠ قسم بحثي ووحدات بحثية متخصصة، بالإضافة إلى مستشفى بسعة ٣٠٠ سرير لخدمة مرضى الكبد والجهاز الهضمي وأمراض الجهاز البولي ومضاعفاتها.