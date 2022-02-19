عاجل- مصحوبة بحبات البرد.. الخلايا الرعدية تضرب القاهرة الكبرى (خريطة)

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جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، أن الخلايا الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا وتكون مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق.
وتضرب ظاهرة الأخدود العلوى، محافظات الجمهورية لتسود حالة من الطقس السيىء يصاحبه سقوط أمطار وانخفاض فى درجات الحرارة.
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