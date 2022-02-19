جرأة مستهجنة ومرفوضة.. الأزهر يرد على ما أثير عن معجزة الإسراء والمعراج

جدة - نرمين السيد - وأضاف المركز خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": الإسراء والمعراج من معجزات سيدنا رسول الله ﷺ المتواترة، الثابتة بنص القرآن الكريم فى سورتى «الإسراء» و«النجم»، وبأحاديث السنة النبوية المطهرة فى الصحيحين والسنن والمسانيد ودواوين ومصنفات السنة، والتى انعقد على ثبوت أدلتها ووقوع أحداثها إجماع المسلمين فى كل العصور، بما لا يدع مجالا لتشكيك طاعن، أو تحريف مرجف.

وتابع: محاولات الطعن البائسة فى صحابة سيدنا رسول الله ﷺ والتشكيك فى عدالتهم بعبارات لا تليق بمقام خير جيل من هذه الأمة؛ جرم محرم، وجرأة مستهجنة ومرفوضة، ودرب من التجاوز البغيض والمستنكر، لدى أمة مهما بلغ التقصير بأفرادها، إلا أنهم لا يقبلون المساس بجناب سيدنا رسول الله ﷺ ولا أصحابه، الذين قال الله عنهم فى كتابه: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ۚ ذٰلك الفوز العظيم }. [التوبة: 100]، وفى هذه الآية تزكية للصحابة رضوان الله عليهم، وتعديل لهم، وثناء من الله عليهم؛ ولهذا فإن توقيرهم من أصول الإيمان.

وأضاف: كل ما ورد فى القرآن الكريم وسنة سيدنا النبى ﷺ الثابتة من المسلمات التى لا يقبل الخوض فيها مطلقا، ولا يقبل تفصيل أحكامها وبيان فقهها من غير المتخصصين؛ سيما إذا كانوا من مروجى الأفكار والتوجهات المتطرفة، التى تفتعل الأزمات، وتثير الفتن، وتفتقر إلى أبسط معايير العلم والمهنية والمصداقية، وتستثمر الأحداث والمناسبات فى النيل من المقدسات الدينية، والطعن فى الثوابت الإسلامية بصورة متكررة ممنهجة.