/680217/ننشر-خريطة-أماكن-التطعيم-بلقاح-كورونا-في-دمياط
أعلنت مديرية الشؤون الصحية في دمياط، أن التطعيم بلقاح كورونا لأهالي المحافظة، يجرى في عدد من المراكز المتنقلة.
دوت الخليج
وأوضحت، مديرية الشؤون الصحية في دمياط ، اليوم السبت، أنه من المقرر أن يستمر التطعيم من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء. أضاف البيان أن التلقيح بالجرعة الأولى يجري في مركز شباب شطا ومحكمة شطا ومقر الشهر العقاري ونادي الشرطة ومحكمة فارسكور، وميدان الجمعية بمركز كفر البطيخ، والوحدة الصحية بالبراشية.
الوحدة الصحية بقرية عطا الله والشهر العقاري بكفر سعد
وأشار إلى أنه من المقرر تقديم التطعيم، في الوحدة الصحية بقرية عطا الله والشهر العقاري بكفر سعد، والوحدة الصحية بقرية المحمدية والإدارة الصحية في فارسكور، والشهر العقاري في الزرقا. وفي وقت سابق، نظمت هيئة ميناء دمياط، ثلاث قوافل طبية قادمة من مديرية الصحة، لتطعيم العاملين بالهيئة ضد فيروس كورونا. وجرى التطعيم على عدة مراحل بالإدارات المختلفة، لضمان حسن سير وانتظام العمل. كماجرى توفير عدة اماكن لاستقبال العاملين وتجهيزها بكافة المستلزمات والتجهيزات المساعدة للقوافل الطبية، مع مراعاة التباعد المكاني واتخاذ الإجراءات الاحترازية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ننشر خريطة أماكن التطعيم بلقاح كورونا في دمياط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.