/680213/تعرف-على-غيابات-الزمالك-اليوم-قبل-مواجهة--ساجرادا-الأنجولى-فى-دوري-ابطال-إفريقيا

يغيب ثنائي نادي الزمالك عن مباراة اليوم السبت أمام نظيرة ساجرادا الأنجولى، ضمن منافسات دوري ابطال إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يغيب الثنائي طارق حامد، بسبب الإصابة، ويستمر غياب حازم إمام ظهير أيمن الفريق لنفس السبب.

قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف – سيف جعفر.

100 تذكرة لجماهير الزمالك

وأتفق مسئولوا ساجرادا مع بعثة الزمالك على تخصيص 100 تذكره لهم، خلال لقاء اليوم، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط، بعدما تعادل في اللقاء الأول أمام بترو أتليتكو بنتيجة 2/2، على ستاد القاهرة.

مرتضى منصور

وتواصل مرتضى منصور مع رئيس البعثة جمال عبد الحميد وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، وطالبهم بتوفير جميع سُبل الراحة للاعبين وللبعثة في أنجولا.

وخاض الزمالك تدريبات بدنية خفيفة تحت قيادة كارتيرون، الذي فضل خوض اللاعبين للتدريب البدني الخفيف خوفاً من الإجهاد، قبل لقاء الغد المرتقب الذي يسعى من خلاله لتحقيق أول انتصار بدور المجموعات.

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصجفي الخاص بالمباراة: "لا يوجد لقاء سهل وأخر صعب، ولكن متفائل بتحقيق نتيجة إيجابية".

وأكمل: "اللعب في أنجولا ليس سهلًا بسبب الرطوبة، لكننا نلعب من أجل الفوز في جيمع مبارياتنا، وأثق في قدرات لاعبين الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية".