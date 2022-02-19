/680209/النائب-هشام-حسين-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-مشكلات-المدارس-التجريبية

دوت الخليج

مشاكل المدارس التجريبية فى مصر

وقال حسين في طلب الإحاطة، رغم أهمية المدارس التجريبية للغات في تقديم خدمة تعليمية جيدة للطلاب علي مدار السنوات الماضية، إلا أنها أصبحت تعاني خلال الفترة الأخيرة من عدة مشكلات مثل النقص الكبير في عدد المعلمين والعمال وتدنى مستوى التعليم بها وعدم الإهتمام بها من جانب الوزارة.

وأضاف عضو مجلس النواب، “لايخفي علينا أن ذلك النمط من التعليم في المدارس التجريبية ساعد الأسر المتوسطة في تقديم خدمة تعليمية مماثلة أو قريبة الشبه للخدمة التعليمية التى كانت تقدمها المدارس الخاصة للغات، والتى لاتستطيع تلك الأسر تحمل مصروفاتها”.

وتابع أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب : الآن رغم ارتفاع مصروفات المدارس التجريبية لتصل إلي ٢٥٠٠ جنيه سنويا، لم يعد هناك أى مقابل لهذه المبالغ داخل المدارس التجريبية للغات، حيث لاتوجد معامل مجهزة ولا أنشطة تعليمية ولا معلمين ولا عمال نظافة، وذلك في الوقت الذى تهتم فيه الوزارة بالمدارس التعليمية العربى التى لاتتعدى مصروفاتها ٣٠٠ جنيه.

وطالب النائب هشام حسين، وزير التربية والتعليم بتوضيح سبب الفارق في المصروفات الدراسية بين نوعى المدارس العربى والتجريبي طالما لايوجد أى مميزات في المدارس التجريبية، وما المقابل الذى يحصل عليه طلاب المدارس التجريبية نظير ذلك الارتفاع في المصروفات مقارنة بالمدارس العربى.