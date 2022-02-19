/680207/إغلاق-الطريق-بين-رأس-غارب-والزعفرانة-بسبب- السيول-صباح-اليوم

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إغلاق الطريق بين رأس غارب والزعفرانة بسبب الأمطار الغزيرة. كانت أمطار غزيرة قد تساقطت على طريق الزعفرانة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وأدى تجميعها في الأودية الجبلية إلى سقوطها على طريق الزعفرانة غارب. الأمطار تتسبب في انجراف عدد من السيارات وتسببت السيول في تعرض أتوبيسان نقل ركاب، وعدد 4 سيارات نقل صباح اليوم السبت، لحادث انقلاب بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدها طريق رأس غارب الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر.

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث

من جانبه قال اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، مشيرًا أنه تم اغلاق الطريق الذى يربط مدينة رأس غارب بباقي المدن.

نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي

أضاف «حامد» في تصريح لـ«دوت الخليج »الحادث لم لم يسفر إصابات خطيرة وكلها عبارة كدمات وخدوش بسيطة وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي.

إغلاق الطريق بسبب الأمطار الغزيرة

امطار غزيرة كانت سقطت على طريق الزعفرانة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وأدى تجميعها في الأودية الجبلية إلى سقوطها على طريق الزعفرانة غارب، وأعلنت الوحدة المحلية اغلاق الطريق بسبب الأمطار الغزيرة.