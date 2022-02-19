/680204/أبرزها-الملحد-كيف-عكس-إبراهيم-عيسى-اعتقاداته-الخاطئة-عن-الدين-في-أعماله-الفنية

يختلف كثيرون على موافقتهم أو رفضهم لأفكار الكاتب إبراهيم عيسى، كيث أن كل ميله وأفكاره تحترم الدين، ولكنها تتخذ طابع العلمانية، مما يضعه في المحك دائمًا مع تيارات مختلفة.

دوت الخليج ترصد أعمال إبراهيم عيسى المثيرة للجدل

فيلم الملحد للمؤلف إبراهيم عيسى

أحدث البوست الذي نشره الفنان مصطفى درويش على أحد حساباته الرسمية على مواقع السوشيال ميديا، ضجة كبيرة بسبب أعتذاره عن فيلم «الملحد» من تأليف إبراهيم عيسى، وإعلانه عن مقاطعة أي برنامج يقدمه، حيث قال درويش:" قررت أنا مصطفي درويش مقاطعه أي برنامج لإبراهيم عيسي، والاعتذار عن فيلم الملحد اللي صورت فيه أربع أيام بسبب أن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسي".

وأعرب درويش عن شعوره بأن ما يقوم به إبراهيم عيسى، من تقديم أفكاره من خلال برامج وأفلامه وكتبه، حملة ممنهة لمحاربة الدين الإسلامي، حيث قال:" واضح أن الحرب دي ممنهجة وأنا ماقبلش أبدًا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون ايه، آسف جدا وبعتذر لكل فريق العمل مش هاكمل في القرف ده".

فيلم الملحد من تأليف إبراهيم عيسى، كالعادة يناقش قضية دينية ولكن بأفكار جديدة أكثر علمانية، مما يخلق الجدل دائمًا، ويشارك في بطولة فيلم كل من محمود حميدة، حسين فهمي، شيرين رضا، أحمد حاتم وتارا عماد ، من إخراج المخرج ماندو العدل، الذي سبق وتعاون مع إبراهيم عيسى في فيلم «صاحب المقام».

صاحب المقام للكاتب إبراهيم عيسى

ألف الكاتب والمفكر إبراهيم عيسى فيلم «صاحب المقام»، الذي يدور حول رجل أعمال شاب، يهدم مقام لأحد الأولياء ليستغل الأرض كجزء من مشروع بناء كومباوند سكني ضخم، وبمجرد هدمه للمقام تتوالى عليه الخسائر،وكان أشدها هي دخول زوجته في غيبوبة مفاجئة دون علم السبب.

يبدأ يحيى رجل الأعمال الشاب في الذهاب للمساجد الشهيرة في مصر لقراءة الفاتحة والبحث عن أي أحد يرشده للحل، بعدما قابل سيدة تدعى "روح" في المستشفى التي ترعى زوجته، وقالت له:"روح للي مزعلهم وصالحهم"، وأخذ بعض الجوابات من ضريح الإمام الشافعي وقام بفتحها وحلها تباعًا.

صاحب المقام من بطولة آسر ياسين، يسرا، بيومي فؤاد، أمينة خليل، وعدد من النجوم وضيف الشرف، من إخراج ماندو العدل.

إبراهيم عيسى يقدم فيلم الضيف

قدم إبراهيم عيسى فيلم «الضيف»، الذي يدور حول كاتب ومفكر له بعض الأفكار الدينية التي لا يقبلها المجتمع، مما أدى لتزايد القضايا المرفوعة عله في المحاكم، غير موجات الهجوم العنيفة عليه، وهو متزوج من أمرأة مسيحية نكتشف أثناء الأحداث أنها مصابة بمرض السرطان، وابنته الفتاة الجامعية التي تأتي في أحد الأيام بمعيد تعرفت عليه في الجامعة، وأرتبطت به عاطفيًا، بينما تظهر حقيقة هذا الشخص في النهاية أنه تابع لأحد الجماعات الإراهبية، وصنع هذه الحيلة ليدخل المنزلويقتل صاحبه، يناقش فيلم الضيف العديد من القضايا الفكرية وليست الدينية فط، ويقدم شواهد عليها، وليس يرميها جزافًا هكذا.

فيلم الضيف تدور كل أحداثه في يوم واحد، ومعظها في المنزل، وهو من بطولة خالد الصاوي، شيرين رضا، جميلة عوض وأحمد مالك، من إخراج هادي البجوري.

فيلم مولانا من تأليف إبراهيم عيسى

يعرض الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى من خلال فيلم «مولانا»، حياة شيخ يعد داعية إسلامي على شاشة التليفزوين، مما يجعل له عدد من الموردين والأشخاص الذين يثقوا برأيه، بينما تربطه علاقات بشخصيات سياسية وذات نفوذ، مما يؤثر على مصداقيته أمام الناس، وفعله لأشياء لا يصرح بها، بل يطالب بعكسها، ويحاول هذا الشيخ الشاب تماشي أموره بين الطرفين، مما يدخله في عدد من الصراعات والمواقف الصعبة التي تهزه من الداخل.

فيلم مولانا من بطولة عمروسعد، ريهام حجاج، درة ، لطفي لبيب وبيومي فؤاد، للمخرج مجدي أحمد.

كتابات إبراهيم عيسى

يعد إبراهيم عيسى في الأساس كاتبًا صحفيًا، فكان له العديد من المقالات التي تنشر في الصحف والمواقع المختلفة، وأعتاد عيسى على تقديم البرامج التي تناقش قضايا سياسية وفكرية، وهو حاليًا يقم أيام معينة في برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس.

من مؤلفات إبراهيم عيسى: مولانا، صاحب المقام، رحلة الدم، حروب الرحماء ورصاصة في الرأس.