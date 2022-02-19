العلوم والابتكار تعلن عن النداء الأول لمنحة تطوير معامل ومراكز التميز الناجحة...

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مُقدمًا من د. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حول إعلان الهيئة (STDF) للنداء الأول، لمنحة تطوير معامل ومراكز التميز الناجحة المُمولة من الهيئة، بتمويل يصل إلى ١٥ مليون جنيه للمشروع الواحد، ولمدة لا تزيد عن ١٨ شهرًا.

يهدف هذا النداء إلى تمويل مراكز التميز وبناء القدرات المُمولة مُسبقًا من قبل الهيئة، وذلك بهدف الإرتقاء بجودة البحث العلمي وتعظيم الاستفادة من المُخرجات البحثية، وتحقيق الريادة الإقليمية والدولية في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير الموارد البشرية وتعزيز مهاراتهم، بالإضافة إلى تطوير الهياكل الأساسية البحثية القائمة، من خلال تقديم الدعم بأحدث الأجهزة وتطوير الأجهزة الحالية بالمركز.

وأوضح التقرير أن هذا النداء يأتي ضمن استراتيجية الهيئة حول أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية بالجامعات والهيئات والمعاهد البحثية المصرية وتأهيل الباحثين وسد الفجوة التكنولوجية.

وأشار التقرير إلى أن فترة تلقي المُقترحات البحثية تستمر حتى ١٧ مارس ٢٠٢٢، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة:

www.stdf.eg/web/grants/open

الجدير بالذكر أن الهيئة قامت بتمويل ٤٧ مركزًا للتميز، من خلال إطلاق ٤ نداءات بقيمة إجمالية بلغت ٥٥١ مليون جنيه، كما قامت بتمويل ١٢٧ مشروعًا لبناء القُدرات، من خلال إطلاق ٦ نداءات بقيمة ٦٢٠ مليون جنيه.