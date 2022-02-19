قرار من محافظ الغربية لمواجهة سوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - وجه طارق رحمى، محافظ الغربية، بسرعة انتشار سيارات الإسعاف على الطرق السريعة والرئيسة تحسبًا لوقوع أى حوادث نتيجة لسوء الأحوال الجوية، فضلا عن انتشار سيارات النظافة لسحب المياه الراكدة التى تعيق الحركة المرورية.





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