فوائد حصول مصر على أحدث تكنولوجيا لتصنيع لقاحات كورونا (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وأوضح القائم بعمل وزير الصحة والسكان، أن اختيار المنظمة لـ«مصر» سيدعم جهود الدولة فى مواجهة الجائحة، بالتوسع فى تصنيع اللقاحات، وتطعيم جميع الفئات المستهدفة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللقاحات، والتوسع فى دعم القارة الأفريقية ودول الجوار، للمساهمة فى السيطرة على الجائحة عالميا.
وشدد على أن اختيار مصر لم يأت إلا تقديرا للدعم غير المحدود الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمنظومة الصحة، وشهادة من المنظمات الدولية على على نجاح المبادرات الرئاسية، بالإضافة للتطوير المستمر الذى تشهده مصر فى مجال تصنيع اللقاحات، والاستعداد لاستقبال التكنولوجيات الحديثة فى التصنيع.
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