عاجل- الطقس الآن.. ازدياد حدة الأمطار بمناطق من القاهرة الكبرى وشرق البلاد

جدة - نرمين السيد - وتوقعت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، التى يتخللها بعض الخلايا الرعدية على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والدلتا ومدن القناة والسواحل الشرقية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا على بعض المناطق.
ومن المتوقع أن تتقدم لتشمل مناطق متفرقة من سيناء مع تقدم الوقت.
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