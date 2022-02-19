حياة كريمة.. السيد القصير: إنشاء 332 مركز خدمات زراعية

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وأضاف القصير بأن الوزراة ستقدم كل الخدمات للمزارعين بهذه المبادرة، من خلال إنشاء مجمعات خدمية زراعية تشمل تقديم كل الخدمات الزراعية وفقاً لاحتياجات القرى المستهدفة "وحدات بيطرية – جمعيات زراعية – مراكز إرشاد زراعى – مراكز تجميع الألبان"، مشيرا إلى أنه خلال المرحلة الأولى من المبادرة سيتم إنشاء 320 جمعية زراعية 305 مراكز إرشاد زراعى 316 وحدة بيطرية 46 مركز تجميع ألبان بإجمالى تكلفة حوالى 2 مليار جنيه (إنشاء وتجهيز) فى 20 محافظة 52 مركزا 1413 قرية وتابع، حيث تم الانتهاء من الإنشاءات المدنية فى كثير من مراكز الخدمات الزراعية وجار تجهيزها.
وقال الوزير إن دور وزراة الزراعة فى مبادرة "حياة كريمة" لا يقتصر فقط على إنشاء مجمعات زراعية خدمية، بل أيضا تخصيص الأراضى لمشروعات المنفعة العامة فى قرى المبادرة بالإضافة إلى تقديم الخدمات والدراسات البحثية لكل الأراضى (مركز البحوث الزراعية - مركز بحوث الصحراء) وإطلاق القوافل البيطرية المكثفة بقرى المبادرة لفحص وعلاج المواشى وتيسير الحصول على القروض الميسرة من المشروعات القومية مثل (مشروع إحياء البتلو ومراكز تجميع الألبان)، والتى تساهم فى تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج مصر من اللحوم والألبان، بالإضافة إلى مشروعات تحسين الأراضى وتوفير القروض ذات الفائدة المنخفضة من خلال برنامج التنمية الزراعية (ADP) التابع للوزارة والمقدمة للفئات المستفيدة (أفراد المزارعين والمربين - شباب الخريجين والمرأة الريفية).
ولفت إلى تمويل أنشطة الإنتاج الزراعى والحيوانى والتصنيع الزراعى بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية: من خلال المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة التابع للوزارة، وتتضمن المشروعات الصغيرة مثل مشروعات الانتاج الحيوانى والداجنى وأيضا تطوير وتحديث الرى شبكات الرى الحقلى بقرى الوادى والدلتا وتوفير التمويلات الميسرة لصغار المزارعين لتنفيذ هذه الأعمال.
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