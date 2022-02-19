جدة - نرمين السيد - ونشرت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرا عن نادى القاهرة الجديدة عقب افتتاحه. من جانبه قال هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إن النادى يعد متنفسا كبيرا لأعضاء النقابة فى القاهرة، بالتوازى مع نادى أبو الفدا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح تجريبى لنادى نقابة المهندسين فى القاهرة الجديدة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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