/680197/بالفيديو-أحمد-فلوكس-يكشف-فضيحة-سيدة-الأعمال-ياسمين-عزت

شارك أحمد فلوكس في الدقائق القليلة الماضية، فيديو مثيرة للجدل، وبشكل مفاجأ، صدم متابعيه، يكشف من خلاله فضيحة سيدة الأعمال التي قامت باتهامه بالتعدي عليها والسب والإهانة.

دوت الخليجيرصد فيديو أحمد فلوكس يكشف به فضيحة سيدة أعمال

ونشر فلوكس الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتيبن منه في وجود علاقة بينه وبين سيدة الأعمال ياسمين عزت التي انتشرت قضيتهم في الآونة الأخيرة بين المحاكم ، وقام يفضحها على مواقع التواصل الاجتماعي بعرض الأدلة والبراهين التي تثبت إدانتها.

القصة الكاملة لازمة أحمد فلوكس وياسمين عزت

الجدير بالذكر أنه نشبت أزمة فلوكس مع سيدة الأعمال بتقديم ياسمين عزت، لاعبة منتخب مصر للسلة سابقاً، دعوى ضد الفنان أحمد فلوكس، تتهمه فيها بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، بجانب تهديدها بالإيذاء، والتشهير بسمعة عائلتها دون وجه حق.

وصدر قرار بحبس فلوكس يوم 8 سبتمبر الماضي، بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وخرج حينها أحمد فلوكس في فيديو بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ليطمئن جمهوره أنه لازال في المنزل وأنه مج حكم مبدئي، ولكن بعد صدور الحكم النهائي للمحكم سيقوم بعرض القصة كلها، وحقيقة إدانته على الجمهور وهو ما فعله خلال الدقائق القليلة الماضية.

أحمد فلوكس يفتح النيران إلهام شاهين

يبدو أن أحمد فلوكس متخصص في فضيحة أي شخص مهما كانت شهرته على السوشيال ميديا بجراءة كبيرة، والذي كان من بينهم إلهام شاهين إذ كتب خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مهاجما: بعيدًا عن معزتك و معزة أخواتك عندي و أني بعتبرك بميت راجل لاهلك و اللي عملتيه ليهم كلهم.. بس ممكن أستاذنك ماتتكلميش تاني في الكلام ده.

وأردف فلوكس، قائلًا: البوسه بنعتبرها حاليا منافيه للاداب.. امال امتي يا فندم نعتبر الشي منافي للاداب، لما نلاقي العيل نازل و بشهاداته كمان هنا يبقي سفاله مثلا، طب سيبك من ده كله.. الدين ايه! الشاشه دي بتربي اجيال و بتشكل وجدان مش بتربي وحوش و بتعمل اوضاع.

وايضا هاجم المخرج هادي الباجوري بعد تصريحاته الأخيرة بشأن أن جميع الرجال يتركون زوجاتهم بمايهوهات على شاطيء البحر، ووجه له انتقادات لاذعة.