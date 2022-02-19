/680196/موعد-مباراة-مانشستر-سيتي-ضد-توتنهام-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مباراته اليوم السبت، ضد نظيرة توتنهام، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً،على استاد الاتحاد، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد فريق توتنهام الساعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، عبر قنوات Premium beIN Sports HD 1

انتهت أحداث مباراة مانشستر سيتي

انتهت أحداث مباراة مانشستر سيتي وسبورتينج لشبونة، بنتيجة خمسة أهداف دور رد، لصالح السيتي، في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح الجزائرئ رياض محرز سجل التهديف في المباراة في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، من خلالفودين سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أنطونيو أدان ولكن وصلت الكرة لكيفين دي بروين الذي مررها لرياض محرز وسددها الأخير بسهولة في الشباك.

مانشستر سيتي يمطر شباك سبورتينج لشبونة

ضرب برناردو سيلفا بالهدف الثاني في الدقيقة الساسدة عشر من عمر اللقاء، من خلال محرز أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها أحد المدافعين من على القائم الثاني ولكن وصلت لبيرناردو سيلفا الذي أطلق تصويبة قوية ارتطمت في العارضة وسكنت الشباك.

وسجل فيل فودين الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة الثانية والثلاثون، من خلال محرز أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء مرت من أكثر من مدافع لتصل لفودين أمام المرمى الذي سدد الكرة علي يسار الحارس داخل الشباك.

ثنائية بيرناردو سيلفا تؤكد الفوز

وجاء برناردو سيلفا بالهدف الثاني له في المباراة والرباع لمانشستر سيتي في الدقيقة الرابعة والأرعون، من خلال رحيم ستيرلينج استلم الكرة داخل منطقة الدزاء جهة اليسار ثم مرر الكرة لسيلفا الذي سدد الكمرة مباشرة على يمين الحارس لتمر الكرة داخل الشباك.