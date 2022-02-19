تاج الدين: تصنيع لقاحات كورونا فى مصر خطوة هامة تؤمن الحاضر والمستقبل

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن تصنيع اللقاحات في مصر لمواجهة فيروس كورونا خطوة هامة وحيوية تؤمن الحاضر والمستقبل، مشيرا إلى هذا الأمر لم يأتي من فراغ وليس وليد اليوم، وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات القمة الأفريقية الأوروبية واضحة ومحددة وتحمل حقيقة كبيرة جدا والدولة المصرية سبقت هذا الفكر الذى تم الإعلان عنه بالأمس واختيار بعض الدول لنقل التكنولوجيا الطبية إليها لتصنيع اللقاحات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تعاملت مع ملف تصنيع لقاحات كورونا بتفكير استراتيجي قومي رئاسي كبيرا في إطار الإحساس بتداعيات أزمة كورونا، وما شهدته من تفضيل الدول المنتجة لهذه اللقاحات وكانت الأولوية لها، متابعا: "حتى الآن عدد سكان أفريقيا الذين حصلوا على اللقاح الكامل لا يزيد عن 11 %".

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى أن مصر سبقت واستطاعت تأمين اللقاحات للمواطنين، قائلا: "ملايين المصريين حصلوا على اللقاحات وهو ما ساهم في زيادة نسبة الحصول على اللقاح في القارة الافريقية.. والدولة المصرية سعت للحصول على اللقاحات من مختلف المصادر.. وكذلك تصنيع اللقاحات داخل مصر.. ولدينا مؤسسة قائمة منذ أكثر من 100 عام قادرة على التصنيع.. وفي ظل النقص الشديد للقاحات وعدم العدالة في التوزيع كان لابد من توطين صناعة اللقاحات داخل مصر.. والدولة بدأت بالفعل هي وجنوب أفريقيا".

وتابع مستشار الرئيس للصحة: "التجربة المصرية منذ البداية فى التعامل مع جائحة كورونا كانت احترافية وشديدة الدقة.. وشهدت قدرا كبيرا من السيطرة على المشكلة.. وإنتاج لقاح أو دواء أو مادة طبية تتعامل مع البشر لها مكونات كثيرة جدا.. والدولة المصرية لديها البنية الصحية الكاملة لإنتاج اللقاحات.. ولم نشهد أى نقص فى المواد الطبية والأدوية خلال جائحة كورونا".