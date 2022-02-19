تفاصيل الخطة الاستثمارية للرى فى العام المالى الحالى

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور عبد العاطى أن بنود الميزانية تضمن تنفيذ كل المشروعات التى تنفذها الوزارة لمجابهة التحديات المائية المختلفة، وبما يحقق تحسين إدارة الموارد المائية وتحديث المنظومة المائية فى مصر.

وقد تم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية الحالية والمستقبلية بكل جهات الوزارة لاستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً أو لتنفيذ مشروعات جديدة، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2021 من أبرزها "تأهيل ترع بطول 4357 كيلومترا حتى تاريخه - حماية وتطوير مجرى نهر النيل بطول 13 كيلومترا - إحلال وتجديد 517 عملا صناعيا على الترع الرئيسية والفرعية - إحلال وتجديد ورفع كفاءة 17 محطة رفع - إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 33 ألف فدان - حماية شواطئ بطول 7 كيلومترات – مشروع تنمية جنوب الوادى – مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر).

ومن المستهدف خلال العام المالى المقبل 2023/2022 مواصلة العمل فى المشروع القومى لتأهيل الترع، واستكمال أعمال تأهيل المساقى، والتحول إلى الرى الحديث، واستكمال المرحلة الأولى بقرى 52 مركزا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستكمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة، وتنفيذ الحماية الحجرية لجوانب نهر النيل بأماكن متفرقة بمحافظات المنيا وقنا وأسوان وبنى سويف، وإنشاء حوائط ساندة بأماكن متفرقة على بحر النزلة وبحر يوسف بالفيوم والمنيا، وتأهيل وإعادة أرنكة مصرف أخميم البحرى بسوهاج، وحفر وتجهيز آبار وتوريد مهمات بالوادى الجديد، وتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية بجنوب سيناء والجيزة، ومشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشينر والذى يشتمل على تأهيل عدد من الترع والمساقى وتصميم وإنشاء محطتى رفع بسمتاى والحامول، ومواصلة العمل فى مشروعات الحمام وبحر البقر وتنمية جنوب الوادى".

ومن المستهدف أيضاً استكمال أعمال الحماية من أخطار السيول من خلال تنفيذ 7 سدود و7 بحيرات و2 حاجز إعاقة وقناة صناعية بمناطق وادى بعبع وسرابيط الخادم والرحبة والنفوس ونسرين بجنوب سيناء، وإنشاء 2 بحيرة صناعية وحاجز توجيه بمخرج وادى بعبع بمدينة أبو رديس بجنوب سيناء، وتنفيذ 10 بحيرات، و2 سد وقناة صناعية و2 معبر أيرلندى لحماية مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر.

وفى مجال تأهيل وتحديث المنشآت المائية الكبرى، من المستهدف العمل فى إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، واستكمال أعمال تحديث أنظمة وأجهزة التحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة "المرحلة الثانية"، وأعمال تأهيل 25 فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى على فرع دمياط، وتدعيم هويس وقنطرة فم ترعة المنصورية وقنطرة عمر بك، وتدعيم وتحديث الهويس الشرقى لقناطر إسنا الجديدة، وتحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط.

وفى مجال إنشاء وتأهيل محطات الرفع، فإنه من المستهدف إنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل 54 محطة رفع على مستوى الجمهورية، من خلال استكمال وإنشاء وإحلال محطات (فارسكور - السرايا القبلية 1 ، 2 - جنوب بورسعيد - إسنا - التحرير 1 - بحر وهبى - الحارس - مصرف 4 ، 5 - الخضيرات وغيرها) واستكمال الدراسات الخاصة بإنشاء وإحلال محطات (القلعة 1 - الطابية القديمة - مريوط 2 ، 3 - الإيراد والمطرية - السنانية ومصرف 2 - صرف السجاعية - النصر 5) ، واستكمال توريد ماكينات شبك أعشاب ولوحات توزيع ومحركات ومولدات وقطع غيار، ومن المستهدف أيضاً تنفيذ أعمال التغذية الكهربية لـ16 محطة رفع بسيناء.

وفى مجال مشروعات الصرف.. فإنه من المستهدف تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة وإنشاء الأعمال الصناعية على المصارف بالوجهين البحرى والقبلى.

وفى مجال حماية الشواطئ المصرية.. من المستهدف تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بطول 8 كم بمحافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومن أبرز تلك الأعمال (حماية المنطقة شرق عزبة البرج المرحلة الأولى بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط - أعمال حماية المنطقة شرق ميناء دمياط المرحلة الثالثة وأعمال حماية منطقة الخليج وتدعيم قدمات الحائط البحرى ولسان رأس البر - أعمال حماية ساحل مدينة الإسكندرية المرحلة الأولى من بئر مسعود حتى المحروسة - أعمال حماية شاطئ إسكندرية غرب المحروسة - حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى المرحلة الأولى - حماية مصب فرع رشيد - حماية منطقة شاطئ الأُبيض المرحلة الثانية بمطروح).

وفى مجال الأعمال المساحية.. فإنه من المستهدف قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة بتقديم خدمات واعمال مساحية لـ 137 ألف خدمة، وإنتاج وتحديث الخرائط بعدد 3700 خريطة.

وفى مجال البحث العلمى.. تشتمل الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه على تنفيذ 61 دراسة بحثية فى مجالات (نوعية المياه - المنشأت المائية - ترشيد الاستهلاكات المائية - تحديث خرائط حرم النهر - المتغيرات الهيدروليكية بالمجارى المائية وغيرها).

ومن المستهدف أيضا استمرار حملات التوعية المائية والتى يتم عقدها بالمدارس والجامعات والمساجد والكنائس وغيرها، ومواصلة تنفيذ الخطة التدريبية بمركز التدريب الإقليمى بهدف رفع قدرات العاملين بالوزارة.

وفى مجال تنفيذ مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل.. فإنه من المستهدف تنفيذ مشروعات إنشاء سدود حصاد مياه أمطار ومحطات مياه شرب جوفية بالطاقة الشمسية ومحطه قياس المناسيب والتصرفات والحد من مخاطر الفيضان بدولة جنوب السودان، وإزالة الحشائش المائية بأوغندا.